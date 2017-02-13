«مؤتمر الأرصاد»: تغيرات جذرية في المناخ خلال 50 عاماً

هالة الخياط (أبوظبي)

بحث المؤتمر الـ 16 للاتحاد الإقليمي الثاني «آسيا» التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في قضايا عوامل تغير المناخ والتدهور البيئي والزيادة السكانية والتوسع الحضري التي تضع ضغوطاً على الإمداد بالمياه في أنحاء كثيرة من المنطقة الآسيوية، وتؤدي إلى تزايد تعرض المنطقة للطقس القاسي وغيره من المخاطر البيئية.

وناقش المؤتمر الذي افتتحت أعماله أمس في أبوظبي وتستضيفه دولة الإمارات حتى الخميس المقبل بتنظيم من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل سبل تطوير التنبؤات التقليدية بالطقس لتصبح تنبؤات وإنذارات على أساس الآثار والمخاطر، وكذلك مناقشة كيفية توسيع نطاق هذه التنبؤات للتعامل مع المخاطر المتعددة، وكيفية إدراج هذه التنبؤات في إطار تخطيط مشترك لتعظيم الفوائد.

ودعا المؤتمر إلى أهمية تحسين النظم العالمية لرصد الطقس والمناخ والنظم العالمية للمعلومات الخاصة بالطقس والمناخ.

وحضر افتتاح المؤتمر كل من عبدالله المناعي، رئيس الاتحاد الإقليمي الثاني، والدكتور غلام رسول، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي الثاني، والبروفيسور بيتري تالاس، السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وديفيد جرايمز رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.