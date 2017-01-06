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دعت متعامليها للحد من الاستهلاك

«مياه وكهرباء أبوظبي» تطلق برنامج «ترشيد»
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تاريخ النشر: الجمعة 06 يناير 2017

هاشم المحمد (أبوظبي)

أطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي برنامج إدارة الطلب على المياه والكهرباء «ترشيد» الهادف لتقديم المساعدة والتشجيع للمتعاملين بالإمارة للتوجه نحو الاستخدام الفعال للمياه والكهرباء، وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وخطة أبوظبي الهادفة لحماية البيئة عبر الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال القادمة.

دعت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي أمس بأبوظبي، متعامليها للعمل على الحد من استهلاكهم من المياه والكهرباء والإبقاء عليه في الحد المثالي لخلق التوازن المنشود بين الاستهلاك من جهة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة من جهة أخرى.

 وجاء البرنامج ضمن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الهيئة في مطلع عام 2016 وتستهدف خفض الاستهلاك من هذين الموردين المهمين بنسبة 20% بحلول عام 2030.

ومن المقرر إطلاق برنامج «ترشيد» بصورة رسمية والتعريف به من خلال مشاركة الهيئة في القمة العالمية للمياه يوم 17 يناير 2017 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. 

وأكد الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة خلال المؤتمر الصحفي أن الهيئة تهدف من برنامج «ترشيد» إلى تأهيل قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي وتقديم الاستشارات الفنية ورفع مستويات الوعي لدى المتعاملين لترشيد استهلاك المياه والكهرباء. ... المزيد
     
 

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