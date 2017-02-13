قصائد عن الذات والطموح وواقع الشعراء

محمد عبدالسميع (الشارقة)

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، اختتمت فعاليات مهرجان الشارقة للشعر الشعبي في دورته الثالثة عشرة يوم السبت الماضي في المركز الثقافي بخورفكان.

ولقيت الأمسية التي حضرها المنسق العام للمهرجان، الشاعر الإعلامي راشد شرار تفاعلاً من الجمهور، في الأمسية التي استهلتها فرقة الفنون الشعبية «الحربية»، وشارك فيها الشعراء، فلاح بن ذورة الهاجري (الكويت)، ومحمد بن قذلة الأحبابي (الإمارات)، وطلال النشير(قطر)، وسعيد آل هطلا (السعودية).

واستطاعت هذه التوليفة من الشعراء التي قدمها للجمهور الإعلامي معجب جابر، أن تقنع حضورها الكبير الذي انسجم مع قصائد وقراءات عن الذات والطموح ووصف الواقع الذي يعانيه الشعراء.

وقرأ الشاعر الكويتي فلاح بن ذروة الهاجري قصائد متنوعة، وهو الشاعر الذي كان انطلق رسمياً في الموسم الخامس لبرنامج شاعر المليون بأبوظبي سنة 2012، ووصل إلى مراحل متقدمة.

الشاعر الثاني في القراءات، كان الإماراتي محمد بن قذلة الذي أبدع صوراً فنية، متطرقاً إلى مواضيع جديدة لفتت انتباه الحضور.

القراءة الثالثة كانت للشاعر القطري طلال النشيرا، أحد فرسان شاعر المليون في موسمه السابع.

أما الشاعر السعودي سعيد آل هطلا، فقد قرأ مقطوعات ذكية ومختارة، وذات جزالة، وهو شاعر له مستقبل في عالم الشعر بشهادة نقاد المهرجان، حيث قرأ قصائد لافتة، منها «حياة القلوب».