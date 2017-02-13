انتخابات فرنسا.. فضائح المرشحين ومخالفات الأحزاب

ليونيد بيرشيدسكي*

لم يعد يفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلا ثلاثة أشهر، إلا أن السباق الانتخابي هناك بات «أكثر قذارة» من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي نظمت العام الماضي. ويواجه المترشحون الأقوياء الثلاثة: المرشح عن يسار الوسط «إيمانويل ماكرون»، ومرشح يمين الوسط «فرنسوا فيّون»، والشعبوية القومية مارين لوبين، اتهامات بسوء إدارة الأموال العمومية. ولم يعد الناخبون الفرنسيون يخفون عدم رضاهم عن سياسييهم. وخلال الصيف الماضي، أظهر سبر آراء أنجزه مكتب الشفافية الدولية في باريس، أن 54% من الفرنسيين يعتقدون أن النخبة السياسية لبلدهم قد ابتليت بداء الفساد. وترتفع هذه النسبة إلى نحو ثلاثة أرباع (75%) حين يتعلق الأمر بأعضاء نوّاب المجالس الوطنية والبرلمان الأوروبي، مما يمكن أن يسيء حتى للرئيس والحكومة الفرنسية. وأصبحت الفضائح حديث كل الناس ولا يبدو أنها ستترك أثرها بالضرورة على نتيجة الانتخابات. إلا أن المسرح لا يزال عامراً بالضجيج وبوادر الاهتزاز.

في مطلع الأسبوع الجاري، قال «فيّون» إنه سيواصل حملته الانتخابية بالرغم من الكشف عن أنه منح أفراد عائلته ما يقارب مليون دولار من ميزانيته البرلمانية المخصصة لخدمات قال معارضوه إنه لم ينفذ شيئاً منها أبداً. وهناك تفاصيل مثيرة في الطريق، ومنها أنه دفع لزوجته «بينيلوبا» أجوراً ضخمة بعد أن أدرج إسمها كموظفة مساعدة له، كما وظف أبناءه في الخدمات القانونية، مع العلم أنهم ليسوا محامين متخرجين. ومنحهم جميعاً أكثر مما تسمح به مخصصات المساعدات المالية البرلمانية.

وأتت هذه الفضائح من رجل تمكن من تأسيس أرضية أخلاقية رفيعة المستوى من خلال نضاله كمرشح عن يمين الوسط، وهو الذي استخدم ورقة الفضائح المالية ضد منافسيه نيكولا ساركوزي وآلان جوبيه في الانتخابات التمهيدية. وقال فيّون إنه يأسف لما حدث، وأوضح أن تلك الممارسات التي ارتكبها قانونية ولا تشوبها شائبة، بالرغم من أن فرنسا تشتهر بقوانينها التي تمنع محاباة الأقارب. وأظهر استطلاع أن 65% من الفرنسيين لم يقتنعوا بكلامه. وبدأ الخوف يتسلل إلى فيّون، خاصة بعد أن تراجعت شعبيته بسبب قضية زوجته التي أصبحت تُعرف باسم «بينيلوبا جيت».

وكان ساركوزي ذاته، الرئيس الفرنسي السابق، قد تعرض للمحاكمة بسبب الانتهاكات المتعلقة بالإنفاق الانتخابي التي ارتكبها في حملته الفاشلة عام 2012. وليس الإنفاق غير القانوني هو الفضيحة الوحيدة التي يواجهها فيّون.

وتواجه مارين لوبين مشاكل وفضائح أخلاقية عديدة، أضخمها تلك التي تواردت أخبارها من بروكسل مؤخراً، والتي تتعلق بتهمة دفع مساعدات برلمانية مختلقة لا وجود لها. ولوبين عضو في البرلمان الأوروبي، وهي تستفيد من مخصصات شهرية تبلغ 25700 دولار كميزانية لتغطية رواتب الفريق العامل معها. وكان من المفترض أن يعمل هذا الفريق وفق الأجندة الأوروبية وأن يقيم أعضاؤه في بروكسل، لكن التحقيقات التي أجراها البرلمان الأوروبي أثبتت أن لوبين ومعها بقية النواب عن «حزب الجبهة الوطنية» الذي تترأسه، أساؤوا استخدام هذه الصناديق، من خلال الدفع لموظفين يعملون لصالح الحزب داخل فرنسا، وهذه مخالفة صريحة للقانون. ويحاول الاتحاد الأوروبي الآن استعادة مبلغ يقارب نصف مليون يورو من مجموعة برلمانية من ضمنها لوبين وأعضاء «حزب الجبهة الوطنية». وهي تحاول الآن رفع دعوى قضائية ضد البرلمان الأوروبي، وادعت أن الاتهامات كانت موجهة إليها بدوافع سياسية وصدرت عن الناطق السابق باسم البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، وهو ينتمي لـ«الحزب الديمقراطي الاجتماعي».