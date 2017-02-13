الجزيرة يتوج بلقب «دوري آيبيك» لفرق الجودو

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق الجزيرة بلقب بطولة دوري آيبيك للجودو للفرق، للموسم الخامس على التوالي، والتي اختتمت أمس الأول بصالة الاتحاد الرئيسة بأبوظبي وأقيمت برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج، ورعتها شركة الاستثمارات الدولية البترولية «آيبيك». وحل نادي اتحاد كلباء في المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، بينما ذهب المركز الثالث إلى نادي الوحدة بعد منافسة قوية في الدور النهائي من الفرق المشاركة خلال تلك المرحلة التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، ليكون الختام مسكاً للبطولة التي ضمت 16 فريقاً وزعت في الدور الأول إلى مجموعتين، وتأهل منها فرق الفجيرة والظفرة والجزيرة والوحدة والشارقة وكلباء للفئات العمرية مواليد 2002 - 2003 - و2004.

أما الفئة الثانية لمواليد من بين سن 1998 و2000، فضمت فرق أندية الخليج، الفجيرة، الظفرة والجزيرة والوحدة وكلباء، وشهدت تصفياتها التمهيدية مشاركة أكثر من 350 لاعباً من مختلف المستويات والأعمار.

ونجح نادي الجزيرة بصدارة مجموعة مواليد 2002 ، 2003، و2004 على حساب فرق نادي الوحدة الوصيف، ونادي كلباء الثالث، وحل في المركز الرابع نادي الفجيرة على حساب الشارقة والظفرة.

أما الفئة الثانية لمواليد من بين 1998 و2000، فقد تصدرها فريق نادي الجزيرة أيضاً، مما كفل له لقب البطولة العام للموسم الخامس على التوالي، وحل في المركز فريق نادي كلباء، وثالثاً نادي الفجيرة، ثم نادي الخليج في المركز الرابع على حساب الوحدة والظفرة.