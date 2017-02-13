نادي ضباط القوات المسلحة يفتح أبوابه للمشاركين في الحدث

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي عن مشاركته بفعاليات اليوم الرياضي الوطني، الخميس المقبل، تحت مظلة فعاليات مجلس أبوظبي الرياضي، وتزامناً مع احتفالات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باليوم الرياضي.
ويقوم النادي بفتح أبواب منشآته الرياضية لعموم فئات المجتمع لممارسة الرياضة بكافة الألعاب والنشاطات بصفة مجانية مفتوحة، انطلاقاً من حرصه على التفاعل والتواجد بمثل هذه المناسبات والفعاليات المهمة، ودوره الريادي الداعم للرياضة المجتمعية والمساهمة بتغير نمط حياة أفراد المجتمع نحو الأفضل.
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وقال الكعبي: «حريصون على دعم مبادرة اليوم الرياضي الوطني بنسختها الثانية وتنمية حضورها وتعزيز مستوى التفاعل بها بين جميع مكونات المجتمع، والتأكيد على وحدة وتلاحم مجتمع الإمارات، مضيفاً أن نادي ضباط القوات المسلحة سيفتح أبوابه خلال اليوم الرياضي الوطني ويستقبل جميع فئات المجتمع لممارسة الرياضة والأنشطة والفعاليات بكافة منشآته الرياضية في ظل المكانة المتميزة التي يتمتع بها النادي في مجتمع الإمارات، والذي تنامى دوره في دعم الفعاليات والنشاطات الرياضية والإسهامات الخيرية».
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وأكمل الكعبي قائلا: نادي الضباط تخطى عدد المنتسبين والمنتمين في منشآته الرياضية أكثر من 10 آلاف عضو وعضوة، حيث يمارسون هوايتهم في 45 صالة رياضية يضمها النادي، والمخصصة للرجال والسيدات، كما تضم تلك الصالات أجهزة ومعدات رياضية حديثة ومتطورة، للتخلص من الأمراض المزمنة والإعداد البدني والتأكيد على الممارسة الرياضية السليمة بالحياة اليومية».