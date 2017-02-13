الإمارات تغرد بلقب النسخة الثالثة من «جو جيتسو الشارقة»

عماد النمر (الشارقة)

واصل أبطال جو جيتسو الإمارات تألقهم في النسخة الثالثة من بطولة الشارقة المفتوحة للجوجيتسو، والتي اختتمت أول أمس، وتوجوا بلقب البطولة، بعدما رفعوا الرصيد إلى 120 ميدالية ملونة بنهاية الفعاليات، وشهدت منافسات اليوم الثاني إضافة 56 ميدالية في فئة البدلة، إلى جانب 51 ميدالية في اليوم الأول من دون بدلة.

وحقق أبطالنا من الشباب والرجال 13 ميدالية ذهبية، 22 فضية، 16 برونزية في المنافسات والأوزان كافة، وحصلت فتيات الإمارات على 13 ميدالية ملونة، ضمن منافسات البدلة، منها ثلاث ذهبيات، و6 فضيات وأربع برونزيات، وجاءت البرازيل ثانية بخمس ميداليات (ذهبيتان، وفضيتان، وبرونزية)، وحلت فلسطين ثالثاً بذهبيتين، وسويسرا رابعاً بذهبية واحدة، وفرنسا خامساً ببرونزية واحدة.

وحققت الميداليات الذهبية كل من حصة المزروعي في وزن 63 كجم للحزام الأزرق، وموزة المنصوري في وزن 90 كجم «حزام أزرق»، وروضة يعقوب وزن 62 كجم «حزام أبيض»، بينما حققت الفضيات كل من أشواق الخوري في وزن 62 كجم، وضحة المنصوري في وزن 63، لطيفة المنصوري في وزن 70 كجم، فاطمه المرر في وزن 62، وخديجة المقبالي في وزن 90 كجم، وحصلت على البرونزية كل من مريم أحمد وزن 62 كجم، وشمة يوسف المرر وزن 90 كجم، ونورة المنصوري وزن 63 كجم، وسلوى العلي وزن 90 كجم.

وأشاد الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة من البطولة، وأعرب عن سعادته بالمشاركة الكبيرة التي شهدتها هذه النسخة التي تضاعف فيها أعداد المشاركين عن النسخ السابقة، ما يدل على مدى أهمية المشاركة في المنافسات، بين اللاعبين المحترفين، وقال: لعبة الجو جيتسو تحظى بكل الدعم والرعاية من قبل مجلس الإدارة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي كل الاهتمام لألعاب الدفاع عن النفس التي تسمو بالنفس، وتعلي من الروح الرياضية بين اللاعبين.