«تنفيذي طواف أبوظبي» يستعرض الخطط الفنية والأمنية

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد المكتب التنفيذي لطواف أبوظبي برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المتواصلة للنسخة الثالثة لطواف أبوظبي بحلتها العالمية التي تقام من 23 إلى 26 فبراير الجاري، واهتمام سموه الكبير بدعم مسيرة التقدم والتنمية في القطاع الرياضي بصفة عامة.

كما ثمن المكتب التنفيذي توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وحرصه على رفد العاصمة بالفعاليات الرياضية العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي لطواف أبوظبي بمقر مجلس أبوظبي الرياضي بحضور عارف حمد العواني رئيس المكتب التنفيذي للطواف، والأعضاء: عبدالناصر الشامسي ممثل اتحاد الدراجات، يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، عبد الرحيم البطيح ممثل شركة أبوظبي للإعلام، الرائد عتيق القبيسي ممثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حمد العفيفي ممثل اللجنة المشتركة للسلامة والحلول المرورية، محمد المنصوري ممثل دائرة الشؤون البلدية والنقل، لورينزو جيورجيتي ممثل شركة آر سي اس للرياضة، طلال مصطفى الهاشمي، أحمد عبد الله القبيسي، أحمد إسماعيل الحسوني، دوتشيو ديكياتي، وأحمد المصعبي من مجلس أبوظبي الرياضي.

واستعرض تنفيذي طواف أبوظبي، الخطط التنظيمية بما يشمل الخطط الفنية والأمنية والتسويقية والإعلامية للنسخة الثالثة، التي تقام ضمن الأجندة المعتمدة لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بصفته السباق الوحيد في الشرق الأوسط، وذلك على أربع مراحل ويصل مجموع مسافاته ل 672 كم في مدينة زايد بالمنطقة الغربية وأبوظبي والعين ومن ثم حلبة ياس.