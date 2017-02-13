حمود وريما بطلا كأس رئيس الدولة للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، راعي البطولة، الفائزين بألقاب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، التي اختتمت مساء أمس في ياس لينكس للجولف في أبوظبي، بمشاركة قياسية وصلت إلى أكثر من 100 لاعب ولاعبة إماراتيين.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان راعي البطولة، بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، وعبد الفتاح شرف المدير التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي»، راعي البطولة الرئيس، ومعه خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد، وبحضور كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بتتويج أصحاب المراكز الأولى، وتقديم هدية للشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، اللاعب الواعد، بصفته أصغر لاعب شارك بالبطولة بعمر 7 سنوات.

وتم تتويج اللاعبين الفائزين بفئة الرجال «الكروس»، حيث توج راشد حمود بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف للموسم الحالي، بعد أن احتل المركز الأول ونال الكأس الغالية والميدالية الذهبية برصيد 151 ضربة، فيما حصل على المركز الثاني خالد يوسف برصيد 156 ضربة، وأحمد سكيك بالمركز الثالث برصيد 157 ضربة، وفاز بمنافسات «النت» عبد الله المحرمي بمجموع 135 ضربة.

وعلى صعيد الفتيات حققت ريما الحلو المركز الأول بمجموع 171 ضربة، وجاءت بالمركز الثاني حمدة السويدي بمجموع 150 ضربة، وحلت ثالثة الواعدة علياء العمادي بمجموع 162 ضربة.