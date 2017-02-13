استقبال دافئ لبعثة الدراجات

دبي (الاتحاد)

عادت إلى البلاد أمس، بعثة الدراجات، بعد مشاركتها الإيجابية في بطولة آسيا للمضمار، التي أقيمت في نيودلهي بمشاركة منتخبات الكبار والشباب والإناث من 24 دولة.

كان في استقبال البعثة في مطار دبي الدولي، أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات، وأحمد محمد الحوري نائب رئيس الاتحاد، وعبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام، ونوره حسن رئيسة اللحنة النسائية، وطارق جاسم العريدي مدير المراسم والعلاقات الدولية باللجنة الأولمبية الوطنية، وأسر اللاعبين واللاعبات وفريق العمل بالاتحاد.

جاء الاستقبال دافئاً وبباقات الورود وبعبارات الثناء التي تؤكد عن تقدير الجميع للمظهر المشرف والمستوى المتميز للاعبين واللاعبات في منافسات البطولة، وأيضاً الإشادة بنجومية قائد منتخب الإمارات يوسف محمد ميرزا، الذي حقق إنجاز الفوز بالميدالية البرونزية في سباق النقاط الذي يعتبر من أقوى سباقات البطولة، نظراً إلى مشاركة نخبة من أقوى نجوم اللعبة في آسيا، خاصة أن البطولة تعتبر محطة لإعداد اللاعبين، ولا سيما النجم يوسف ميرزا لبطولة آسيا للطريق التي تقام في البحرين من 24 فبراير إلى الرابع من مارس المقبل.