الشارقة (الاتحاد)
حقق الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي بالجواد «فارو ام» لقب جائزة لونجين الكبرى وفاز بالسيارة في بطولة الشارقة الدولية الـ17 لقفز الحواجز، التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدى ثلاثة أيام، وجاءت البطولة عامرة بالتحدي بين الفرسان في 22 منافسة، بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات قفز الحواجز من 37 دولة.
شهد منافسات البطولة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية الرئيس الفخري للبطولة، وجمع كريم من ممثلي الجهات الراعية لأشواط البطولة، وجمهور كبير حرص على متابعة استعراضات الفرسان والفارسات خلال أيام البطولة وفي أجواء شتوية رائعة.
|
وحقق الفارس رمزي الدهامي بالجواد «ديجاي» لقب جائزة لونجين الكبرى المصغّرة بالزمن الأفضل 39:08 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثاني، الألماني ديفيد ويل بالجواد «كازاندو» بزمن 39:48 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى السعودي خالد العيد بالفرس «فالوتا اس» في زمن 40:04 ثانية.
|