الشارقة (الاتحاد)

حقق الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي بالجواد «فارو ام» لقب جائزة لونجين الكبرى وفاز بالسيارة في بطولة الشارقة الدولية الـ17 لقفز الحواجز، التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدى ثلاثة أيام، وجاءت البطولة عامرة بالتحدي بين الفرسان في 22 منافسة، بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات قفز الحواجز من 37 دولة.

شهد منافسات البطولة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية الرئيس الفخري للبطولة، وجمع كريم من ممثلي الجهات الراعية لأشواط البطولة، وجمهور كبير حرص على متابعة استعراضات الفرسان والفارسات خلال أيام البطولة وفي أجواء شتوية رائعة.

وقدم الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي بالجواد «فارو ام» الاستعراض الأفضل وأنجز مهمة جولة التمايز بنجاح كبير من دون خطأ في زمن كسر به الأزمنة السابقة وبلغ 37:32 ثانية منحه الصدارة والسيارة جائزة لونجين الكبرى لبطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز، ونال جائزة المركز الثاني الألماني ديفيد ويل بالجواد «سنتو دي روت» بزمن بلغ 37:76 ثانية، والمركز الثالث حققه السوري عمرو حمشو بالجواد «المرتجز» وأكمل الجولة في زمن بلغ (37.93) ثانية.

وحقق الفارس رمزي الدهامي بالجواد «ديجاي» لقب جائزة لونجين الكبرى المصغّرة بالزمن الأفضل 39:08 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثاني، الألماني ديفيد ويل بالجواد «كازاندو» بزمن 39:48 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى السعودي خالد العيد بالفرس «فالوتا اس» في زمن 40:04 ثانية.