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ختام بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز

الراجحي بطلاً لـ«الجائزة الكبرى» ومايكل الأسرع
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تاريخ النشر: الإثنين 13 فبراير 2017

الشارقة (الاتحاد)

حقق الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي بالجواد «فارو ام» لقب جائزة لونجين الكبرى وفاز بالسيارة في بطولة الشارقة الدولية الـ17 لقفز الحواجز، التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدى ثلاثة أيام، وجاءت البطولة عامرة بالتحدي بين الفرسان في 22 منافسة، بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات قفز الحواجز من 37 دولة.

شهد منافسات البطولة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية الرئيس الفخري للبطولة، وجمع كريم من ممثلي الجهات الراعية لأشواط البطولة، وجمهور كبير حرص على متابعة استعراضات الفرسان والفارسات خلال أيام البطولة وفي أجواء شتوية رائعة.

وقدم الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي بالجواد «فارو ام» الاستعراض الأفضل وأنجز مهمة جولة التمايز بنجاح كبير من دون خطأ في زمن كسر به الأزمنة السابقة وبلغ 37:32 ثانية منحه الصدارة والسيارة جائزة لونجين الكبرى لبطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز، ونال جائزة المركز الثاني الألماني ديفيد ويل بالجواد «سنتو دي روت» بزمن بلغ 37:76 ثانية، والمركز الثالث حققه السوري عمرو حمشو بالجواد «المرتجز» وأكمل الجولة في زمن بلغ (37.93) ثانية.

وحقق الفارس رمزي الدهامي بالجواد «ديجاي» لقب جائزة لونجين الكبرى المصغّرة بالزمن الأفضل 39:08 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثاني، الألماني ديفيد ويل بالجواد «كازاندو» بزمن 39:48 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى السعودي خالد العيد بالفرس «فالوتا اس» في زمن 40:04 ثانية.

وخطف الفارس عبد الله المري بالجواد «نارسيسست اف بي اتش» جائزة المركز الأول وتوّج بكأس غرفة تجارة وصناعة الشارقة لمنافسة المرحلتين الخاصة على حواجز بلغ ارتفاعها (140) سم، وشارك فيها 35 فارساً وفارسة، 10 منهم أكملوا المرحلتين من دون أخطاء، في زمن بلغ 32.80 ثانية، كسر به زمن الفارس الروسي فلاديمير توجانوف المشارك الثاني بالجواد «بلو بوستر» وقدره 35.36 ثانية، ونال به جائزة المركز الثالث بعد مشاركة الفارس الكولمبي أندريس بنالوسا بالجواد «برسلونة» الذي نال المركز الثاني بزمن 33:41 ثانية. ... المزيد
     
 

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