تشكيل اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرمضانية

دبي (الاتحاد)

أصدر مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي قراراً بتشكيل اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية 2017، والتي تقام منافساتها خلال شهر رمضان المبارك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد الحدث الرياضي والمجتمعي الأكبر من نوعه.

ونص القرار على تسمية العميد عبدالله خليفة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيساً للجنة المنظمة للدورة، وصلاح أمين صالح عضو مجلس الإدارة نائبا لرئيس اللجنة المنظمة، بالإضافة إلى 5 أعضاء في اللجنة المنظمة هم: علي محمد المطوع، الدكتور عبد الحميد العطار، حسن عبدالله المزروعي مديراً للدورة، وعلي عمر البلوشي عضواً ومساعداً لمدير الدورة ومقرراً للجنة المنظمة، و عادل البناي عضوا.

وحدد القرار مهام اللجنة المنظمة بالإشراف التام على تنظيم وإدارة الدورة واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاحها، إعداد اللوائح التنظيمية لألعاب الدورة، تخطيط البرنامج العام للدورة، وتنسيق الأنشطة والفعاليات المصاحبة والتي تشمل حفل الافتتاح وتكريم الشركات الراعية، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية لما تقتضيه مصلحة العمل.

وعقدت اللجنة المنظمة للدورة اجتماعها الأول في مقر مجلس دبي الرياضي، حيث تقدم رئيس وأعضاء اللجنة بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته للدورة الرائدة وثقته باللجنة المنظمة لتحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية والإنسانية للدورة، كما تقدمت اللجنة المنظمة بالشكر إلى مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي على قرار تشكيل اللجنة في هذا الوقت وتوجيهاته لها بالعمل للمحافظة على مكانة الدورة الرائدة والأثر الكبير لها على الرياضة والمجتمع.

وأكد العميد عبد الله المري أن دورة ند الشبا الرياضية اكتسبت مكانة كبرى من خلال رعاية ودعم ولي عهد دبي للمنافسات، وكذلك من خلال ارتباطها باسم ند الشبا الذي يعني الكثير لنا ويمثل قيمة كبيرة جدا. كما تم في الاجتماع التأكيد على موعد الدورة التي تنطلق في الثاني من شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي الذي يضم منشآت رياضية حديثة ومتكاملة، وكذلك على تخصيص هدايا ومكافآت للجمهور و المشاركين، سيرا على نهج الدورة في بث الفرحة والسرور لدى المشاركين والجمهور على حد سواء.