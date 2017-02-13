تشكيل اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرمضانية

دبي (الاتحاد)
أصدر مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي قراراً بتشكيل اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية 2017، والتي تقام منافساتها خلال شهر رمضان المبارك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد الحدث الرياضي والمجتمعي الأكبر من نوعه.
ونص القرار على تسمية العميد عبدالله خليفة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيساً للجنة المنظمة للدورة، وصلاح أمين صالح عضو مجلس الإدارة نائبا لرئيس اللجنة المنظمة، بالإضافة إلى 5 أعضاء في اللجنة المنظمة هم: علي محمد المطوع، الدكتور عبد الحميد العطار، حسن عبدالله المزروعي مديراً للدورة، وعلي عمر البلوشي عضواً ومساعداً لمدير الدورة ومقرراً للجنة المنظمة، و عادل البناي عضوا.
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وعقدت اللجنة المنظمة للدورة اجتماعها الأول في مقر مجلس دبي الرياضي، حيث تقدم رئيس وأعضاء اللجنة بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته للدورة الرائدة وثقته باللجنة المنظمة لتحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية والإنسانية للدورة، كما تقدمت اللجنة المنظمة بالشكر إلى مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي على قرار تشكيل اللجنة في هذا الوقت وتوجيهاته لها بالعمل للمحافظة على مكانة الدورة الرائدة والأثر الكبير لها على الرياضة والمجتمع.
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