«دي مميزة» تفوز بأولى «المهرات» في أبوظبي لجمال الخيل

أبوظبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، انطلاق فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول2017، أول من أمس على ميدان قفز الحواجز العشبي بنادي أبوظبي للفروسية، والتي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وتشارك في البطولة التي تستمر حتى بعد غد، 454 خيلاً تمثل 135 مربطاً و145 مالكاً من الإمارات والدول العربية والأجنبية، وتتوزع البطولة على 23 شوطاً بالإضافة إلى البطولات الست.

وجاءت انطلاقة البطولة ناجحة وشهدت منافسات مثيرة في أشوط اليوم الأول، واستهلت «دي مميزة» لمربط دبي الفوز في الشوط الأول المخصص للمهرات عمر سنة القسم «أ» ونالت 92.5 نقطة، تلتها في المركز الثاني «مرايا الياه» لمربط الياه وحققت 90.7 نقطة، فيما حلت «زارا بي إتش إم» لعلي غانم بن هميلة المزروعي المركز الثالث برصيد 90.1 نقطة.

وتصدرت «إم دي إس شيخة» لقصي عبيدالله القسم «ب» شوط المهرات بعمر السنة ونالت 92 نقطة، وجاءت في المركز الثاني مروة البداير «للشيخ محمد بن سعود القاسمي وحصلت على 91.2 نقطة، ونالت المركز الثالث «سهيلة الياه» لمربط الياه وحققت 91.2 نقطة.

وحصدت «ع ج نوراي» لمربط عجمان 92.1 نقطة مكنتها من صدارة القسم «ج» من شوط المهرات عمر سنة، وحلت في المركز الثاني «دي وصايف» لمربط دبي برصيد 92 نقطة، وجاءت في المركز الثالث «عاجلة الزبير» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، ونالت 91.8 نقطة.

وسجلت خيول عجمان حضورها القوي في الشوط الثاني للمهرات عمر سنتين عندما تصدرت «إتش دي إم مريا أبال» مسجلة 92.63 نقطة، تلتها «رويال إنفكتا روز» لبسام الصقران برصيد 91.5 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «دي خطافة» لمربط النور محققة 91.75 نقطة.

ومنحت المهرة «دي جواهر» مربط دبي الصدارة للمرة الثانية خلال فعاليات اليوم الأول للبطولة، عندما أحرزت المركز الأول في القسم «ب» من شوط المهرات بعمر سنتين، ونالت 92.6 نقطة، تلتها في المركز الثاني «غالية الهواجر» للدكتور غانم الهاجري ونالت 91.7 نقطة، فيما حلت ثالثة المهرة «جوري البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصلت على 91.5 نقطة. يشار إلى أن نظام توزيع الجوائز الذي تتبعه الجمعية يتيح الفرصة لقرابة نصف الخيل المشاركة في نيل تلك الجوائز، وذلك سعياً من الجمعية على تشجيع محبي الخيل العربية الأصيلة على اقتنائها والمثابرة في تحسين جودة الإنتاج لتوسيع هذه منافسات الجمال التي شهدت زيادة كبيرة في عدد المهتمين بها. وأشاد عصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان افتتاح البطولة، والذي يؤكد الاهتمام المتعاظم لقيادتنا الرشيدة بجميع أنشطة الفروسية. وقال عصام عبدالله إن انطلاقة البطولة بهذا العدد من الخيول ذات الجودة العالية يؤكد المستوى العالي الذي وصل إليه هذا النشاط، والذي يأتي ثمرة حقيقية للدعم اللامحدود الذي تجده الجمعية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وكذلك الإشراف والمتابعة الحثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وقال عصام عبدالله إن جمعية الإمارات للخيول العربية ظلت تولي منافسات جمال الخيل أهمية كبرى عبر الاهتمام بكل أنواع سلالات الخيول العربية لإعطاء ميزة الجمال التي حباه الله بهذه الخيول المكانة التي تستحقها.