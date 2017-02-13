تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي بـ «البريميرليج»

لندن (د ب أ)

أهدر فريق تشيلسي نقطتين ثمينتين، في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد سقوطه في فخ التعادل 1 /‏ 1 أمام مضيفه بيرنلي أمس، في المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله بيدرو رودريجيز في الدقيقة السابعة، وتعادل روبي برادي لبيرنلي في الدقيقة24، ورفع تشيلسي رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب بفارق عشر نقاط عن ملاحقه توتنهام، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

يشار إلى أن هذا التعادل هو الثالث لتشيلسي هذا الموسم، مقابل الفوز في 19 مباراة والخسارة في ثلاث، فيما يعد هذا التعادل هو الثالث لبيرنلي هذا الموسم، مقابل الفوز في تسع مباريات، والخسارة في 13.

تقدم تشيلسي بهدف، بعد مرور سبع دقائق فقط من بداية المباراة إثر هجمة سريعة بدأت من منطقة جزاء الفريق الضيف، ووصلت الكرة إلى النيجيري فيكتور موسيس ليشق بطريقه بقوة صوب المرمى، قبل أن يمرر إلى زميله الإسباني بيدرو رودريجيز داخل منطقة الجزاء ليسدد دون عناء إلى داخل الشباك.