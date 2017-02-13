الشباب يرفض تأجيل نهائي كأس الخليج العربي

منير رحومة (دبي)

رفضت شركة كرة القدم بنادي الشباب رسمياً، طلب لجنة دوري المحترفين، تأجيل نهائي كأس الخليج العربي المقرر إقامته في الأول من أبريل المقبل، بين الأهلي والشباب، وتمسكت بالموعد المحدد مسبقاً، وذلك حرصاً على تطبيق أجندة الموسم، والالتزام بـ«الروزنامة» التي تم اعتمادها.

وجاء طلب التأجيل بسبب مشاركة اللاعبين الدوليين مع المنتخب الأول في مباراتيه أمام اليابان وأستراليا، ضمن تصفيات كأس العالم، خاصة أن المباراة الثانية ستقام خارج الدولة في أستراليا، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على جاهزية اللاعبين الدوليين، وبالتحديد على فريق الأهلي الذي يضم عدداً كبيراً في صفوف «الأبيض».

وأشار مصدر مسؤول بإدارة الشباب إلى أن لجنة دوري المحترفين تعرف منذ البداية استحقاقات المنتخب الأول، و«روزنامة» الاتحاد الآسيوي، واعتمدت المواعيد المناسبة لجميع الفرق، وبالتالي لا يوجد سبب طارئ لتغيير الاستحقاقات المحلية، خاصة المتعلقة بالمواعيد المهمة، مثل نهائي كأس الخليج العربي.

وأضاف أن نادي الشباب يملك بدوره لاعبين دوليين، ولكنه حريص على الالتزام بموعد مباراة النهائي في الأول من أبريل المقبل.