5 عادات غذائية سيئة وطرق التخلص منها

الاتحاد نت

لدينا جميعا تلك العادة الغذائية السيئة التي لطالما حاولنا التخلص منها مرارا وتكرارا دون فائدة، سواء شرب المنبهات عالية السكر أو تناول الوجبات الدسمة أمام شاشة التلفزيون في المساء أو حتى عدم شرب القدر الكافي من الماء كل يوم.

لذلك، قدمت مجلة "التايم" الأميركية عرضا لأسوأ العادات الغذائية التي من الممكن أن تضر جسدك وطرق التخلص منها بشكل فعال.

العادة الأولى: شرب القهوة ذات النكهات

يحتوي أصغر كوب من هذا النوع من القهوة على 4 ملاعق صغيرة من السكر المضاف أي ما يعادل 14 غراما، وهي كمية أكبر من نصف النسبة التي يوصي الخبراء باستهلاكها يوميا. وعند استهلاكها في الصباح، ترتفع نسبة السكر في الدم وهو ما يجعلك تتلهف للحصول على المزيد من السكر في وقت لاحق.

لذلك، حاول إضافة السكر بنفسك عند جلوسك في أي مقهى. ولكن أفضل طريقة هي وقف استخدام السكر تماما على الرغم من أن الأمر قد يكون فائق الصعوبة في البداية، لكن يمكن التغلب على ذلك تدريجيا خاصة لو بدأت في الاعتياد على القهوة المثلجة.