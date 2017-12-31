«إيكاو»: مطار دبي الثالث عالمياً في حركة المسافرين

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حل مطار دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في حركة الركاب خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد مطار بكين الدولي الذي حل في المرتبة الأولى ومطار أتلانتا الذي جاء في المركز الثاني، وفقاً لأحدث إحصاءات منظمة الطيران المدني الدولي «ايكاو».

وصنفت الإحصاءات الشهرية للمنظمة، مطار دبي الدولي في المرتبة السادسة عالمية في حركة الشحن الجوي، بعد كل من مطار هونج كونج، الذي جاء في المركز الأول ومطار ممفيس بالولايات المتحدة ومطار شنغهاي ومطار انشيون كيه آر الكوري ثم مطار أنكوراج ايه كيه الأميركي، ليتفوق بذلك مطار دبي على مطارات عالمية أخرى مثل مطارات طوكيو وبكين وسنغافورة وفرانكفورت ولوس انجلوس وبارس. وعلى صعيد تصنيف أفضل 15 ناقلة جوية أداء خلال شهر سبتمبر الماضي في نمو حركة الركاب التي تقاس بالعائد على الراكب لكل كيلومتر، جاءت طيران الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً بعد أن سجلت نمواً قدره 1.5% وبحصة قدرها 3.6% من الإجمالي العالمي وبنسبة تراكمية بلغت 28.3%. وفي هذا التصنيف، جاءت شركة دلتا في المرتبة الأولى بحصة قدرها 4.5% من الإجمالي العالمي، تلتها أميركان ايرلانز بنسبة 4.4% ثم شركة يونايتد بنفس النسبة ولوفتهانزا بنسبة 3.9% ثم ايرفرانس كيه ال إم بنسبة 3.8%، ومجموعة (آي ايه جي) التي حلت في المرتبة السادسة بنسبة 3.7%.

ووفقاً لمطارات دبي، سجلت حركة المسافرين في مطار دبي خلال شهر سبتمبر 2017 نحو 7.21 مليون مسافر، مقارنة مع 7 ملايين مسافر في شهر سبتمبر من العام الماضي بزيادة 1.7%، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المسافرين عبر المطار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 66.52 مليون مسافر بزيادة نسبتها 5.8%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016، حيث وصل عدد المسافرين إلى 62.95 مليون 886 مسافراً. وحسب تقرير مطارات دبي، بلغ حجم الشحنات خلال سبتمبر الماضي 217120 طناً، مقارنة مع 205142 طناً سجلت خلال الشهر نفسه من عام 2016، بزيادة 5.8%.، ليرتفع بذلك حجم الشحنات الجوية عبر المطار ما بين يناير وسبتمبر 2017 إلى 1958018 طناً، بزيادة نسبتها 3.5%، مقارنة مع 1891419طناً سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2016. وبلغ عدد حركات الطائرات خلال شهر سبتمبر الفائت 33134، مقارنة مع 34780 حركة سجلت في سبتمبر من العام الماضي بانخفاض 4.7%. وبلغ عدد حركات الطائرات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 307683 حركة، بانخفاض 1.9%، مقارنة مع 313.579 حركة سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2016.

وعلى الرغم من ذلك ظل متوسط عدد الركاب لكل رحلة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مرتفعاً عند 224 راكباً بزيادة 6.8%، مقارنة مع 210 ركاب خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.