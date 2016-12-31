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مقصد التسوق والترفيهية في جنوب الولايات المتحدة

فورت لودرديل «البندقية الأميركية» على سواحل الأطلسي
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تاريخ النشر: الأحد 01 يناير 2017

فلوريدا (الاتحاد)

تلقب مدينة «فورت لودرديل» الواقعة في ولاية فلوريدا على ساحل المحيط الأطلسي، باسم «البندقية الأميركية» بسبب نظام القنوات الواسع والشواطئ الرملية الساحرة، إذ تعد المدينة واحدة من أكثر الوجهات شعبية في الولايات المتحدة نظراً لتمتعها بطقس معتدل. كما تستقطب شواطئها الساحرة وملاعب الجولف الرائعة الزوار على مدار العام.

واشتهرت فلوريدا، بشواطئها الرملية، وأنها بيئة مناسبة للتماسيح، وتعد رمزاً تاريخياً بجنوب شرق الولايات المتحدة المليئة بالمستنقعات التي تعد الموطن الطبيعي للزواحف المخيفة.

وتستقبل فورت لودرديل ملايين الزوار القادمين من ولايات أكثر برودة في الولايات المتحدة، إلى جانب كونها وجهة شعبية أيضاً في مجال الرحلات البحرية. ويصنف ميناء بورت إيفرجليدز في المدينة في المركز الثاني ضمن أنشط موانئ رحلات السفن السياحية، حيث يستقبل في كل عام أكثر من 4 ملايين زائر.

والمدينة هي الأكثر شهرة لشواطئها والقوارب، واعتبارها مقصدا رئيسيا لعطلة الربيع وهي مدينة أنيقة ومتطورة، إذ تضم مدينة فورت لودرديل تضم أكثر من سبعة أميال من الشواطئ التي تقدم التألق للمقيمين والزوار وفرص مميزة للاستجمام والاسترخاء والتمتع بها.

وحازت فورت لودرديل على جائزة الساحل الشهير على مستوى العالم، مع تسليط الضوء على فورت لودرديل، والتي تتخللها مجموعة من المحلات التجارية والمطاعم ومقاهي الرصيف وأماكن الترفيه. ... المزيد
     
 

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