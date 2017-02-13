«المحترفين» تستعين بـ «ديلويت» لوضع معايير الرقابة المالية

معتز الشامي (دبي)

استقرت لجنة دوري المحترفين على الاستعانة بشركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي على إنفاقات الأندية، ورصد مصروفات شركات الكرة بالدوريات المحترفة، سواء بكرة القدم أو خارجها، حيث يجرى وضع «الرتوش» الأخيرة على الاتفاق المنتظر أن يبرم خلال الأيام القليلة المقبلة، بين لجنة المحترفين، وشركة ديلويت العالمية، والتي تعتبر أشهر شركة مالية رياضية في العالم، حيث تتولى إعداد مشروع متكامل، لبدء تطبيق نظام الرقابة المالية على نفقات الأندية المحترفة، ووضع معايير الرقابة المالية الصارمة، ضمن نظام التراخيص المطبق بالفعل في دورينا.

وطلبت المحترفين من الأندية، في اجتماع لها مع لجنة المحترفين مطلع يناير الماضي، ضرورة الاستعانة بشركة عالمية لوضع معايير لفرض الرقابة المالية على الإنفاق، وتعويد الأندية على السير وفق ميزانيات ترصد مبدئياً، ويتم الالتزام بها على مدار الموسم لمواجهة زيادة الإنفاق، بعدما وصلت ميزانيات الأندية لأرقام مرتفعة، خلال المواسم الأخيرة.

كما طلبت الأندية، خلال الاجتماع نفسه، ضرورة العمل على تقنين الإنفاق المالي، والتشديد على وضع آلية لمعاقبة غير الملتزمين بنظام معايير التراخيص الجديدة، التي سيتم الاستقرار عليها فيما يتعلق بالدخل والإنفاق، لدرجة قد تصل إلى حرمانه من المشاركة في مسابقة دوري المحترفين.

وتفيد المتابعات أن الإدارة التنفيذية للجنة دوري المحترفين، فتحت خطاً للتواصل مع العديد من الشركات الدولية والعالمية المتخصصة في مجال الاستثمار والحوكمة المالية، واستقرت على شركة ديلويت التي تعتبر علامة بارزة في هذا المجال، كما أنها متخصصة في رصد إنفاقات وميزانيات ومداخيل الأندية العالمية في أوروبا وخارجها، وتعتبر مرجعاً رسمياً في هذا المجال، وتم الاتفاق المبدئي بينها وبين اللجنة على ضرورة الخروج بمعايير يمكن تطبيقها في دوري الخليج العربي، وتتماشى مع بيئة وظروف الدوري والأندية المحترفة، وألا يكون المشروع المقدم، مجرد خبرات أو تجارب أوروبية لا نوفق في نقلها بحذافيرها، دون مراعاة لظروفنا وبيئة دورينا.