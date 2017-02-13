قطاع صيانة سيارات لا يلبـي توقـعـات المستهلكيـن

أبوظبي (الاتحاد)

جاء قطاع بيع السيارات في المرتبة الثانية من حيث مستوى الخدمة، من ضمن 14 قطاعاً مسجلاً 79.9 نقطة من أصل 100 نقطة كحد أقصى، فيما جاءت خدمات صيانة السيارات بالمرتبة 12 مع 70.6 نقطة فقط، بحسب النتائج السنوية للعام 2016 في الإمارات العربية المتحدة لمؤشر «سيرفس هيرو».

وفيما يخص توقعات المستهلكين قبل الحصول على الخدمة، فإن قطاع بيع السيارات سجل 81.4 نقطة، فيما سجل قطاع خدمات الصيانة 80.1 نقطة.

وقال المؤشر: «على الرغم من أن التوقعات كانت أعلى فيما يخص قطاع بيع السيارات، فإنه عند مقارنة توقعات المستهلكين قبل الحصول على الخدمة وبعدها نجد أن قطاع بيع السيارات سجل نسبة أدنى من التوقعات بـ1.7 نقطة، فيما بدا الفرق شاسعاً فيما يخص خدمات صيانة السيارات مع 9.7 نقطة».

وإحصائياً، يُعد هذا الرقم كبيراً جداً، وهو يدل على أن قطاع صيانة السيارات بشكل عام لم يتمكن من تلبية توقعات المستهلكين، بالإضافة إلى تقييم الرضا العام للعملاء، جاءت نتائج مؤشر ولاء العملاء لخدمات صيانة السيارات منخفضة مع 73.3 نقطة، فيما تفوق قطاع بيع السيارات مسجلاً 83.3 نقطة.