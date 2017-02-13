هيئة مطار الشارقة تستضيف ندوة حول خدمة تواجدي وجواز الطوارئ

الشارقة (الاتحاد)

استضافت هيئة مطار الشارقة الدولي، الندوة التعريفية الخاصة بخدمة «تواجدي» و«جواز الطوارئ الإماراتي» والتي عقدتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتطرقت الندوة إلى التعريف بخدمة «تواجدي»، وكيفية التسجيل، وتعديل البيانات الخاصة بالمسافرين وأهمية التسجيل في هذه الخدمة للمواطنين ممن يرغبون بالسفر خارج الدولة، لتسهيل عملية التواصل مع الجهات الرسمية في الخارج، وتأمين الحماية لهم في حالات الأزمات والطوارئ. كما سلطت الندوة الضوء على جواز الطوارئ الإماراتي الذي يصدر من بعثات الدولة في الخارج لفاقدي جوازات سفرهم الأصلية خارج الدولة، وفاقدي بطاقات الهوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجواز التالف وجوازات السفر منتهية الصلاحية وحالات الإجلاء في الأزمات والطوارئ والمواليد خارج الدولة من أم مواطنة أو أجنبية أو حسب قرار لجنة إعادة أبناء المواطنين المقيمين في الخارج من أم أجنبية.

قال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة، إن من المهم جداً أن نتعرف إلى هذه الخدمات المهمّة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبقي هذه الخدمات المواطنين المسافرين خارج الدولة على تواصل دائم مع البعثات والجهات الرسمية للدولة في تلك الدول والحصول على الدعم والمساعدة المطلوبة متى احتاجوا إليها.

وتقدم الشيخ عبدالرحمن بن محمد الشامسي نائب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الشارقة بالشكر والتقدير إلى علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي وإلى الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة لحسن التنظيم والاستقبال، كما شكر جميع العاملين في الهيئة.

وأكد الشامسي أن هذه الخدمات المتطورة تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة، وتحظى بمتابعة. يذكر أن جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر واحداً من أقوى جوازات السفر على مستوى العالم، حيث احتل المرتبة الأولى بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط، حيث تم إعفاء حاملي جوازات سفر الدولة من إصدار التأشيرة إلى 116 دولة حول العالم.