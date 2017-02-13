«أدنوك للتوزيع» ترفع أسعار الغاز المسال غير المدعومة لشهر فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» أسعار إعادة تعبئة الغاز المسال سعة 25 رطلاً عند 58 درهماً مقارنةً مع سعر بيعها السابق البالغ 53 درهم.

وحددت الشركة سعر إعادة تعبئة الغاز المسال سعة 50 رطلاً عند 116 درهماً مقارنةً مع سعر بيعها السابق البالغ 106 دراهم، وذلك بموجب تحديث الأسعار الشهري الذي تباشر الشركة العمل به واعتماده في العاشر من كل شهر.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: «تعتمد ’أدنوك للتوزيع‘ منهجية واضحة ومحددة في عملية تحديد أسعار إعادة تعبئة أسطوانات الغاز المسال شهرياً، بحيث تأخذ بعين الاعتبار مراعاة مصالح المستهلكين وعملاء الغاز المنزلي المسال في دولة الإمارات، ومواكبة تغييرات الأسعار العالمية لمنتج الغاز».

وأكد الراشدي حرص «أدنوك للتوزيع» على تطبيق سعر البيع الجديد بالشكل الاقتصادي الأمثل الذي يحفظ حقوق جميع المستهلكين والعملاء وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وتوفر «أدنوك للتوزيع» للمستحقين الغاز المسال بالسعر المدعوم، 20 درهماً لسعة 25 رطلاً و30 درهماً لسعة 50 رطلاً في أبوظبي والمناطق الشمالية من خلال بطاقة رحال إ - غاز التي تصدرها الشركة.