%10 حصة أبوظبي من الإنتاج العالمي للكبريت بـ6 ملايين طن

بسام عبد السميع (أبوظبي)

حلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في إنتاج الكبريت العام الحالي بحصة بلغت 10% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ حالياً 60 مليون طن سنوياً، وذلك بما يعادل 6 ملايين طن، وفقاً لأنجي سيلفنز المديرة التنفيذية لشركة يونيفرسال للاستشارات الخاصة بقطاع النفط، وذلك على هامش بدء أعمال المؤتمر الأول بالشرق الأوسط للكبريت في أبوظبي أمس.

وقالت سيلفنز في تصريحات صحفية: «إن منطقة الشرق الأوسط تنتج 15 مليون طن حالياً من الكبريت، فيما ستصعد منطقة الشرق الأوسط للمركز الأول عالمياً للمناطق في السنوات الخمس المقبلة، نتيجة لزيادة إنتاج الكبريت من حقلي حبشان وشاه في أبوظبي وعدد من الحقول في منطقة دول التعاون». وأوضحت سيلفنز، أن الأسمدة الزراعية تستحوذ على 55% من إنتاج الكبريت، فيما تشكل النسبة الباقية المنتجات الصناعية الأخرى المعتمدة على الكبريت، منها عملية استخراج اليورانيوم والنحاس والألمنيوم وتنقية الحديد، لافتة إلى أن الصين تأتي في المركز الأول كأكبر مستهلك عالمي للكبريت نتيجة لارتفاع عدد السكان.

وانطلقت أمس فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للكبريت للمرة الأولى بالمنطقة في أبراج الاتحاد بأبوظبي، بهدف تسليط الضوء على الأهمية المتنامية لهذه السلع الاستراتيجية على مستوى المنطقة والعالم، ومساهماتها في تعزيز النمو الاقتصادي، وفتح الفرص والآفاق أمام قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتماشى مؤتمر الشرق الأوسط للكبريت مع رؤية الحكومة الإماراتية التي تركز على قيمة الكبريت، لتدعم بذلك التنويع الاقتصادي في سبيل الاتجاه نحو اقتصاد قائم على الخبر والمعرفة.