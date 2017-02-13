«الشارقة لإدارة الأصول» تتعاون مع «نايت فرانك» لاستقطاب المستثمرين إلى واحة الصجعة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت واحة الصجعة الصناعية أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة والهادفة إلى تطوير قطاع العقارات الصناعية في الإمارة، عن تعيين شركة «نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية، استشاري أول مبيعات المشروع.

وتتميز نايت فرانك بشبكتها العالمية الراسخة ودرايتها التامة بتسويق مشاريع صناعية من هذا القبيل، وستستفيد من خبرتها وتأثيرها لترويج العقارات المتاحة للاستثمار في المرحلة الثانية من مشروع واحة الصجعة الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد العزيز فكري، مدير أول مشروع واحة الصجعة الصناعية في بيان أمس «يسرنا الإعلان عن إبرام اتفاقية التعاون مع نايت فرانك أكبر شركة خاصة، تقدم خدمات استشارات وإدارة العقارات في أرجاء منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتُعتبر واحة الصجعة الصناعية فرصة استثمارية مثالية للشركات القائمة في إمارة الشارقة والمناطق المجاورة».

وأضاف «استقطبت الأراضي الصناعية المعروضة استثمارات محلية وأجنبية خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك بفضل المسار الاقتصادي المتصاعد في إمارة الشارقة. وستتاح الفرصة للمستثمرين بأن يكونوا جزءاً من هذا النمو الاقتصادي عبر واحة الصجعة الصناعية، والاستفادة من بنى تحتية من الطراز العالمي لاستيراد وتصدير السلع والمنتجات والمواد من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة».

من ناحيته، قال ماثيو داد، الشريك في نايت فرانك «نرى في هذا المشروع فوائد عظيمة للمستثمرين الصناعيين وشاغلي الوحدات المتاحة فيه».

وأضاف «يقع المشروع على مقربة من مطار الشارقة الدولي ودبي والإمارات الشمالية، وبالتالي فإن الكثير من الشركات ستستفيد من هذه الميزة الجغرافية. كما يتميز مشروع واحة الصجعة الصناعية بالبنى التحتية الحديثة والمرافق والمنشآت العصرية التي تتماشى مع أرقى المعايير الدولية».

وتُعتبر واحة الصجعة الصناعية مشروع تطوير واسع النطاق تابعاً لشركة الشارقة لإدارة الأصول، ويهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كبيئة مثالية للنمو الاقتصادي المستقر، ومركز لوجستي لقطاع العقارات الصناعية.