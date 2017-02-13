خبراء يتوقعون استمرار تقلبات الأسواق في 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

يمر الاقتصاد العالمي حالياً بفترة انتقالية، وقد شهدت الأسواق حالة من التفاؤل منذ إعلان فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر 2016، حيث ارتفعت الأسهم وأسعار السلع حتى منتصف يناير الماضي، ولكن الوضع تبدل مع تسلم ترامب مقاليد الحكم، فتراجعت مؤشرات الأسواق وظهرت شكوك حول مدى إمكانية تطبيق أجندة ترامب على أرض الواقع، حسب إريك نورلاند، المدير في مجموعة «سي إم إي».

وأكد خلال «المؤتمر الرابع لتوقعات السلع العالمية» الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة وريتشكوم جلوبال سيرفيسز بالتعاون مع بورصة دبي للذهب والسلع وطومسون رويترز، أن الخلافات الأيديولوجية والموقف من قضايا محددة يعدان عاملان رئيسيان قد يصعبان مهمة ترامب بعكس ما كان يعتقد في بداية الأمر.

وتوقع سانجيف دوتا، مدير مركز الشاي ومنصة ترايد فلو في مركز دبي للسلع المتعددة، أن تشهد أسواق السلع نمواً معتدلاً في عام 2017 في ظل حالة الحذر المسيطرة على التعاملات ترقباً لرؤية أوضح للمستقبل، مؤكداً أن ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 55 دولاراً للبرميل يعد أمراً جيداً لمنطقة الخليج حيث يساعد على زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية ما يفيد القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتوقع باريش كوتيشا، المدير العام لـ «ريتشكوم جلوبال سيرفيسز» أن تشهد أسواق السلع العالمية حالة غير مسبوقة من التقلب.