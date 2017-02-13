الإمــارات تحـافظ علـى مستـويـات نمـو إيجابية رغم الانكماش العالمي

دبي (وام)

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على مستويات نمو إيجابية خلال الأعوام القليلة الماضية رغم الانكماش العالمي.

وقال المنصوري في بيان أمس، إن الدولة اتخذت سياسة اقتصادية منفتحة، ونفذت استراتيجيات مدعومة من الحكومة، الأمر الذي أدى إلى تنوع اقتصادي كبير أسهم في التطور في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه: «نحن مؤمنون ولسنوات قادمة بأن خططنا الاستراتيجية وسياساتنا تظل تسعى بشكل مستمر لتحقيق الاقتصاد المستدام».

ولفت إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي ـ الذي يعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من أبريل المقبل ـ يقدم فرصة مهمة لرواد الصناعة باعتباره مركزا للتجارة والأعمال ليستلهموا أفضل الإبداعات والابتكارات، ويعالجوا الاحتياجات المتزايدة لقطاعات الاقتصاد الرئيسة.