إنشاء تكتلات اقتصادية عربية لمواجهة الحمائية.. خيار غير مستبعد

حسام عبدالنبي (دبي)

من غير المستبعد، أن تبدأ الدول العربية مجتمعة أو منفردة، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، بالبحث في إنشاء تكتلات إقليمية، أو شراكات اقتصادية جديدة، حماية لمصالحها الوطنية، وخدمة لأجيالها القادمة في ظل التوجه العالمي الجديد للحمائية، حسب معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.

وقال معاليه، خلال افتتاح أعمال المنتدى الثاني للمالية العامة للدول العربية، الذي نظمه كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في دبي أمس، إنه بعد عقود من النجاح الذي حققه النموذج الاقتصادي المنفتح، والمكاسب التي عادت بها التجارة الحرة على الدول المصدرة والمستوردة، نرى اليوم نوعاً من الحمائيّة الجديدة، التي تريد أن تعود بعقارب الزمن إلى الوراء، مدفوعة في ذلك بنظرة محليّة ضيّقة، مشدداً على أن الخسائر الناجمة عنها لن تقتصر على الدول المستهدفة بهذه الحمائية، وإنّما ستنعكس آثارها على الدول المنشئة لها، لأن الدول المتضرّرة سترد بالمثل، والمحصّلة خسارة للجميع، وتراجع للاقتصاد العالمي، وفقدان لمصداقية الاتفاقيات الدولية.

وذكر الطاير أنه من اللافت للنظر، أن بعض الدول الصناعية المتقدمة، التي بنت نظمها على أساس الحرية الاقتصادية، والتي لم تزل تدعو للعولمة، وتطالب بفتح الأسواق، وحرية تدفق رؤوس الأموال، وانتقال العمالة، والهجرة المشروعة، أصبحت اليوم، تمارس على أرض الواقع، خلاف ما تدعو إليه، الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشك، على الدور الذي تضطلع به المؤسسات الدولية الكبرى، كضامن لسلامة الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤذن ببداية تفكك منظمة التجارة العالمية، والدفع باتجاه نشوء تجمعات اقتصادية جديدة، وإعادة ترتيب أوراق العلاقات التجارية الدولية.

وقال الطاير، إن الظروف الاقتصادية الحالية، فرضت عدداً من التحديات التي ينبغي على صناع القرار وأصحاب الاختصاص التعاطي معها والاستجابة لها بالسياسات الملائمة، التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات التنموية بعيدة المدى لكل دولة، الأمر الذي يستلزم دراسات تفصيلية معمقة، تراعي الأبعاد المحلية والسيناريوهات الكلية، ووفق النماذج الدولية، وأفضل الممارسات العالمية، مشدداً على الدور المهم والأساسي للسياسة المالية، في تحقيق النمو وإدارة الاقتصاد الكلي، لضمان استقرار الأسعار، والتوازن الخارجي، ورفع مستويات التشغيل، والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى وظائفها التقليدية في الأمن والدفاع والقضاء، مما يتطلب تدخلها المدروس في الحياة الاقتصادية، بحيث لا تمنع قوى السوق من العمل بطريقة صحيحة.