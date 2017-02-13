«إتش سي» المصرية تستهدف التأجير التمويلي

القاهرة (رويترز)

تستهدف شركة إتش سي للأوراق المالية الاستثمارات المصرية دخول مجال التأجير التمويلي خلال العام الجاري، وتتوقع وصول حجم محفظة هذا النشاط إلى 500 مليون جنيه (28.2 مليون دولار).

وتعد «إتش سي» واحداً من أكبر بنوك الاستثمار في مصر وتعمل في مجال الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية في كل من مصر والإمارات، ويبلغ حجم الأصول التي تديرها خمسة مليارات جنيه.

وقال حسين شكري، رئيس مجلس الإدارة الذي يملك نحو 63 % من أسهم إتش سي، في مقابلة مع رويترز «مهتمون هذا العام بنشاط التأجير التمويلي. حصلنا على الرخصة وأسسنا شركة لهذا الغرض منذ 2010، لكن أحداث الثورة جمدت المشروع، ونعمل على النشاط من جديد هذا العام بمحفظة متوقعة 500 مليون جنيه».

والتأجير التمويلي هو نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 % من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.

وقال شكري: «سنة 2016 لم تكن جيدة في مجال الاستحواذات في مصر»، لكنه بدا متفائلاً بآفاق نشاط الاستحواذ خلال 2017، وقال: «نعمل على عمليات تخارج لنحو 5 صفقات من مصر في قطاعات غذائية وتغليف ومعدات طبية وقطاعات أخرى لمستثمرين عرب ومستثمرين مصريين. الجميع منتظر تحديد مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة».

وعلق شكري على الوضع الحالي بعد تعويم الجنيه قائلاً: «الأصول أصبحت أرخص الآن، لكن البائع ما زال يحاول استيعاب أن قيمة أصوله انخفضت والمشتري ينتظر إشارات لنجاح برنامج مصر الاقتصادي ووصول تدفقات نقدية أجنبية». وأضاف شكري أن شركته تعمل كوسيط مالي على «3 صفقات استحواذ لمستثمرين من دبي على مشروعات في الخليج بقيمة إجمالية بنحو 380 مليون دولار في قطاعات التجزئة والنفط واللوجستيات. قائلاً: «نتوقع الانتهاء من تلك الصفقات هذا العام».

وذكر أن شركته التي تمتلك نحو ثلاثة فروع سمسرة في القاهرة والصعيد تعمل على افتتاح نحو ثمانية فروع جديدة خلال عامي 2017 و2018. وقال شكري: «ما دام الإصلاح الاقتصادي يعمل بنجاح سنجد ارتفاعات وتحسناً أكثر في أداء البورصة. أداء الشركة خلال 2016 كان جيداً. وحصل صندوق الأسهم الذي نديره للبنك الأهلي على أفضل أداء ما بين صناديق استثمار الشرق الأوسط. وحصل صندوق آخر متوازن (أسهم وسندات) نديره لبنك كريدي أجريكول على جائزة أفضل أداء بين صناديق الشرق الأوسط هذا العام».

وقال شكرى إن شركته التي تركز على معاملات المؤسسات وخاصة العرب والأجانب تستهدف زيادة حجم الأصول التي تديرها هذا العام من نحو 5 مليارات جنيه إلى ما يصل إلى 7 مليارات جنيه بدعم من جذب مستثمرين جدد وزيادة قيمة الأصول. وتدير إتش سي نحو 15 صندوق استثمار والعديد من المحافظ المالية. وتسعى الشركة منذ عامين لإطلاق أول صندوق استثمار مباشر لها. وقال شكري: «ما زلنا مهتمين بإطلاق صندوق استثمار مباشر بقيمة 100 مليون دولار. العائق أمامنا هو إيجاد كادر مناسب لقيادة هذا الصندوق».