«سيليكون فالي الهند» تغـرق في مكبات النفايـات

بنغالور (أ ف ب)
يستيقظ كاميش راستوجي أحياناً في عز الليل بسبب الروائح النتنة، فهذا المسؤول الرفيع في شركة معلوماتية في بنغالور، مركز قطاع التكنولوجيا في الهند، يعيش قرب مصنع لمعالجة النفايات في منطقة تشهد طفرة كبيرة باتت حاويات القمامة فيها معضلة حقيقية.
ويقول الرجل المتحدر من شمال البلاد والموظف في شركة «أوراكل» لتكنولوجيا المعلومات: «الرائحة كريهة جداً، وهي لا توصف، وتفوح في أي وقت. هي نتنة لدرجة أنها قد توقظك ليلاً. لا مفر منها حتى إن أغلقنا الأبواب».
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وبغية التخلص من 3500 طن من النفايات المخلفة يومياً، اضطرت البلدية سنة 2013 إلى إعادة تشغيل مصنع تسميد يقع بالقرب من شقة كاميش راستوجي. وعندما شيد هذا المعمل كان خارج حدود بنغالور، لكن نظراً إلى التوسع العمراني، بات هذا المستودع اليوم في قلب المدينة.
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وبسبب انتشار النفايات في شوارعها، منحت بنغالور لقب «مدينة النفايات» بعد أن كانت تلقب لزمن طويل «مدينة الحدائق». وتثير هذه المسألة توترات حادة وتنقل الصحف المحلية أخبار أشخاص تعرضوا للعنف من قبل السكان لأنهم رموا نفايات على أرصفتهم. وتدرس البلدية مشروع الاستعانة بعسكرين متقاعدين لضمان «الانضباط» في ما يخص النفايات، مع منحهم صلاحية فرض غرامات.
وفي شمال المدينة، وضعت حوالي مئة كاميرا مراقبة في الأماكن التي ترمى فيها نفايات بطريقة غير شرعية. وزودت حاويات النفايات هناك بنظام لتحديد المواقع الجغرافية للتأكد من أن الجمع يتم في الوقت المطلوب.
وليست بنغالور المدينة الوحيدة التي تعاني من مشكلة النفايات في الهند حيث يعيش 1.2 مليار نسمة، على حد قول فينكاتيش كاناياه من جمعية «جاناغراها» المدنية. وكانت الحكومة القومية الهندوسية قد جعلت من النظافة أحد المحاور الرئيسة لولايتها. وتسعى السلطات المحلية في بنغالور إلى تعزيز طاقات معالجة النفايات وفتح مكبات جديدة وتحسين نظام جمعها وغيرها من التدابير ذات الصلة، لكن «جهودها تقتصر على إخماد الحرائق بدلاً من معالجة المشكلة من جذورها»، بحسب فينكاتيش كاناياه.