«جي إف إتش» تقدم إيضاحات حول زيادة رأس المال

دبي (الاتحاد)
قدمت أمس مجموعة جي إف إتش المالية، إيضاحات حول زيادة رأس المال، تفيد بأنها تستهدف الاستحواذ على أصول واستثمارات في البنية التحتية، بحسب إفصاح نشر على موقع بورصة الكويت.
وأضافت الشركة أن زيادة رأسمال الشركة وفقاً للقيمة العادلة بسعر 3.5 درهم للسهم، مؤكدة أن المساهمين الحاليين لن يكونوا معنيين بهذا الاكتتاب أو أي التزامات أو مدفوعات ناتجة عنه.
|
وكانت المجموعة حددت يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري لمناقشة زيادة رأس المال المصرح به من 1.5 مليار دولار موزعة على 5.66 مليار سهم إلى 2.5 مليار دولار، موزعة على 9.434 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.265 دولار للسهم الواحد والمصادقة عليها.
|
وستناقش العمومية توصية مجلس الإدارة بخصوص الاستراتيجية الجديدة للمجموعة، والمتعلقة بالاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات في البنية التحتية، وأصول استراتيجية عن طريق مقايضة أسهم المساهمين والمستثمرين في تلك الأصول بأسهم المجموعة.