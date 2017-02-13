107 ملايين درهم أرباح «أملاك للتمويل»

دبي (الاتحاد)

سجلت شركة أملاك للتمويل انخفاضاً في الأرباح بنسبة 23% لتصل إلى 107.05 مليون درهم بنهاية العام 2016، مقابل ربح قيمته 139.1 مليون درهم في عام 2015، بحسب إفصاح للشركة نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.

وشهدت نتائج الشركة تراجعاً بالأرباح خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 81%، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام 2015، حيث بلغ صافي أرباح الفترة 12.9 مليون درهم، مقابل أرباح قيمتها 67.8 مليون درهم بالربع الرابع من عام 2015. وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت 32.2% خلال تسعة الأشهر الأولى من عام 2016 لتصل إلى 94.15 مليون درهم مقابل ربح قيمته 71.28 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2015.