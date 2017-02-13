«الخليج للاستثمار الإسلامي» تطور شققاً سكنية في لندن

دبي (الاتحاد)

عينت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، شركة «نورثيكر» مدير تطوير لمشروعها العقاري الجديد في لندن الذي سيتم إنشاؤه في موقع مقر شرطة تشيلسي القديم بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك في أعقاب استحواذها على هذا المبنى الذي يتمتع بمميزات موقع فريدة، والذي يعتبر محوراً ثقافياً وتجارياً للعاصمة البريطانية بما يؤمن طلبات متزايدة للسكن والاستثمار.

وقال نيكولو باراتييري الرئيس التنفيذي لشركة نورثيكر: «نحن متحمسون للعمل مع شركة الخليج للاستثمار الإسلامي في هذا المشروع المرموق والموقع المميز في قلب منطقة تشيلسي، تتضمن إنجازات شركة نورثيكر العديد من تطوير المناطق السكنية الأكثر طلباً في تشيلسي، ونتطلع إلى إنشاء عروض مميزة تتناسب مع جمال هذه المنطقة».

وقال محمد الحسن، الرئيس التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في الخليج للاستثمار الإسلامي: «يسرنا أن نتعاون مع أفضل المطورين العقاريين في لندن مثل نورثيكر. وبخبرتها العريقة في تطوير العقارات المهمة في مدينة لندن، سوف تقدم لنا نورثيكر تجربة سكنية فريدة من نوعها في موقع مميز جداً، فانتقاء الشركاء المميزين من أهم أولويات شركة الخليج للاستثمار الإسلامي».