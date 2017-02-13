«اتصالات» تغيير نسبة ملكيتها في «إي إم تي إس القابضة بي في»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، عن توقيع اتفاقية مساهمين جديدة مع شركة «إي إم تي إس القابضة بي في».

وأوضحت الشركة في إفصاح نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه بموجب الاتفاقية تنخفض حقوق التصويت لمجموعة اتصالات في« إي إم تي إس القابضة بي في» إلى 25%، من خلال إصدار شريحة جديدة من الأسهم الممتازة.

في حين ارتفعت حصة الشركة في الأسهم العادية إلى 45%، من خلال إصدار أسهم عادية جديدة، وذلك نتيجة تحويل جزء من قروض المساهمين إلى حقوق ملكية.

وأضافت الشركة أن المساهمين في شركة «إي إم تي إس القابضة بي في» قد اتفقوا على التنازل عن الرصيد المتبقي من قروض المساهمين، لافتة أنها ستستمر باعتبار هذه الشركة زميلة في القوائم المالية الموحدة.