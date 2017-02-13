205 ملايين درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 205 ملايين درهم أرباحاً صافية خلال العام الماضي، مقارنة بخسارة قدرها 334.5 مليون درهم عن العام 2015.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يسعدني بالنيابة عن مجلس الإدارة، الإعلان عن النتائج الأولية التي أظهرت محافظة الشركة على ربحيّتها في العام 2016، مع استمرار الاكتتاب القوي، ونمو أرباح الربع الأخير من هذا العام. إن الإجراءات التصحيحية للاستراتيجية التشغيلية التي اتخذتها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، حققت نتائج إيجابية، ومكنت الشركة من تحقيق أداء مالي قوي».

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة 2.38 مليار درهم، مقابل 2.29 مليار درهم لعام 2015.

وبلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها في الشركة 44% عن العام 2016، مقارنة مع 48% للعام 2015.