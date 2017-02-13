«الوطنية العقارية» توقع اتفاقية قرض مع «أجيليتي للاستثمار»

الكويت(الاتحاد)

وقعت الشركة الوطنية العقارية اتفاقية قرض قابل للتحويل مدته خمس سنوات بقيمة 101.5 مليون دولار أميركي مع شركة «أجيليتي للاستثمار» التابعة لمجموعة «أجيليتي». ويمكن تحويل قيمة القرض إلى أسهم في «الشركة الوطنية العقارية» قبل حلول تاريخ الاستحقاق.

وسيتم استخدام قيمة القرض لتعزيز سيولة «الشركة الوطنية العقارية» ودعم استراتيجيتها للاستثمار في أسواقها الرئيسة.

ويشمل ذلك، استكمال المشاريع القائمة التي دخلت المراحل الأولى من التسليم، واستكشاف فرص جديدة للنمو في الوقت الذي تصبح فيه القيم الرأسمالية أكثر جاذبية.

وتملك «الشركة الوطنية العقارية» محفظة من المشاريع العقارية المميزة في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقوم الشركة حالياً بتطوير «الريم مول»، وجهة التجزئة والترفيه الرائدة في أبوظبي، بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، ومشرع «جراند هايتس» السكني الفخم الذي تبلغ مساحته 3.8 مليون متر مربع في مصر.