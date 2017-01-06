«التقميط» اتجاه جديد للاسترخاء

أبوظبي (الاتحاد)

ظهرت مؤخراً، طريقة غير تقليدية للاسترخاء تقتضي الاستعانة بصديق لربطك بإحكام داخل بطانية، فيما يشبه تقميط الأطفال. وعلى الرغم من أن الاتجاه يبدو سخيفاً، فإنه يعد سهلاً ويمكن لأي شخص تجربته في المنزل بمساعدة شخص آخر.

وانتشرت هذه الصيحة مؤخراً في اليابان، بعد عرض صور لأشخاص يتخذون وضعية تشبه وضعية الجنين داخل بطانية خفيفة، ويستعينون بأشخاص آخرين لربطهم جيداً، والبقاء لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، مؤكدين أنها وسيلة فعالة للاسترخاء وتخفيف التوتر.

وبحسب موقع «metro»، يدعي مبتكرو طريقة أوتونماكي «Otonamaki»، التي تترجم بلف البالغين، أنها علاج لمشاكل الوضعية والمرونة والتخلص من التوتر وتخفيف آلام الظهر والكتفين.

وتطورت هذه الممارسة من فكرة أوهيناماكي «Ohinamaki» التي تنطوي على لف الأطفال الرضع في الملابس للمساعدة في نموهم البدني. ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تنتشر الصيحة خارج اليابان.