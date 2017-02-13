أحمد بن سعيد: الإمارات تحافظ على مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية متماسكة عمومية «الإمارات دبي الوطني» تقر توزيع 40 % نقداً



تاريخ النشر: الإثنين 13 فبراير 2017 حسام عبدالنبي (دبي) وافقت الجمعية العمومية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلساً للسهم الواحد)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وتم الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة ذاتها. وقرر الاجتماع السنوي العاشر للجمعية العمومية اعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية، وتعيين شركة أرنست آند يونغ كمدققة لحسابات المجموعة لعام 2017. وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016، وفي معرض تعليقه على البيئة التشغيلية العامة، قال سموه: «إن دولة الإمارات تواصل الحفاظ على مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية متماسكة ومزدهرة تستمد زخمها من حجم الاستهلاك المحلي الذي يشكل الركيزة الأساسية الداعمة للاقتصاد، موضحاً أنه في إطار استعدادها لانطلاق معرض إكسبو دبي 2020، تعكف الدولة على وضع الأسس الصلبة والكفيلة بتوفير بيئة مستقرة ومزدهرة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال زيادة الاستثمار في البنية التحتية، مع الاهتمام بشكل خاص بالتعليم والصحة والرعاية المجتمعية. وأكد سموه، أنه بفضل ما لدى الدولة من اقتصاد متنوع، وتوسع في الإنفاق، سنتمكن من مواصلة تعزيز حركة النمو الاقتصادي على نطاق أكبر على مدى السنوات المقبلة. ... المزيد