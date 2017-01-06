قناع الشوكولاته لبشرة نقية

أبوظبي (الاتحاد)

نشرت مدونة تجميل تحمل اسم «akeupaholic_moon» على «إنستغرام»، فيديو لها وهي تستخدم مسحوق الشوكولاته في عمل قناع مستوحى من النوتيلا الشهيرة القابلة للدهن كمستحضر تجميلي.

وأوضحت المدونة واسمها حبيبة في الفيديو لمتابعيها أنها مزجت الحليب والجيلاتين ووضعتهما في الميكروويف حتى ذابا، وذلك قبل إضافة مسحوق الكاكاو والعسل لعمل ما يشبه العجينة السائلة، ثم استخدمت فرشاة ماكياج لوضع القناع على وجهها، وتركته ليجف 30 دقيقة، ثم بدأت تقشيره برفق، مع توضيح أنها تخلصت من الرؤوس السوداء، وبدت بشرتها أكثر صفاءً وتوهجاً.

وتؤكد حبيبة، وفق موقع «thesun»، أنه قناع مثالي للتخلص من البقع والحصول على بشرة لا تشوبها شائبة، موضحة أن الكاكاو يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة، ويساعد في ترطيب وتجديد وشد البشرة.

وحصل الفيديو على أكثر من 179 ألف مشاهدة، وحصد مئات التعليقات من الأشخاص الذين أعربوا عن إعجابهم وإشادتهم بذلك القناع.