ثلثا البريطانيات غير راضيات عن أجسادهن

ترجمة: عزة يوسف

كشفت دراسة حديثة عن أن ثلثي النساء البريطانيات غير راضيات عن وزنهن وشكل أجسادهن، ويرغب نصفهن في إنقاصه ليصبحن أكثر سعادة بمظهرهن.

وأظهر الاستطلاع، الذي شاركت به أكثر من 2000 امرأة، أن واحدة من كل ثلاث نساء تشعر بالإحباط تجاه وزنها، و41 في المائة من البريطانيات حاولن الالتزام بحمية غذائية في عام 2016 للتخلص من بضعة باوندات.

وعلى الرغم من محاولاتهن المستمرة إنقاص أوزانهن، فإن الأغلبية تظل غير راضية عن شكل أجسادهن وحجمهن.

ومن المثير للاهتمام، وفق موقع «dailymail»؛ أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركات في الاستطلاع أكدن أنهن لا يفضلن كلمة «حمية»، ويفضلن تسميته اختصاراً باسم «الأكل الصحي».

وعندما سئلن عن برنامج الأكل الصحي المثالي، قال ما يقرب من نصف اللاتي شملهن الاستطلاع أن برنامج زيادة مستويات الطاقة على رأس قائمتهن.