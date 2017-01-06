محمد الهاملي يطرح «جلسة صدى الماضي»

أبوظبي (الاتحاد)

يستقبل الفنان الإماراتي محمد الهاملي العام الجديد بإصدار ألبوم غنائي يحمل عنوان «جلسة صدى الماضي»، الذي سيطرح في السوق المحلية والخليجية قريباً، حيث يحمل الهاملي لجمهوره في الإصدار الجديد الكثير من المفاجآت، خصوصاً أنه أراد أن يشاركه محبو الغناء فرحة قدوم العام الجديد بعدد من الأغنيات التي تتسم بطابعها التراثي الذي يهتم بأدائه منذ أن بدأ الغناء.

وكشف الهاملي عن أن «جلسة صدى الماضي» تحوي 8 أغنيات شعبية منوعة، من إنتاجه وتوزيع شركة «الإمارات» للصوتيات والمرئيات، من بينها: «يا شوق» من كلمات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، و«قواميس العشق» من كلمات الشاعرة المها، كما تولى الهاملي في ألبومه الجديد عملية الكتابة والتحلين لبعض أغنياته، من أبرزها «اتخيرك» و«صدى الماضي».

وعن توليه تلحين أغلب أغنياته، أوضح الهاملي أنه بحكم تعلمه العزف على آلة العود في عمر مبكر، كان من السهل عليه احتراف التلحين، معترفاً بأن المطرب الذي يلحن لنفسه يشعر بما يقدمه أفضل من غيره، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يستطع الاستغناء عن التعاون مع ملحنين آخرين، من أجل التنويع والتغيير في إيقاعات الأغاني.

وحول إنتاج الألبوم على نفقته الخاصة، أشار إلى أنه يعرف جيداً أن الانضمام لشركة إنتاج فنية ستكون بمثابة الداعم الحقيقي له من الناحيتين الفنية والإنتاجية، لكنه لم يجد حتى الآن الشركة المناسبة التي تقدم له ما يريده خصوصاً من ناحية التعاقد الفني، لذا فإنه إرتاى إذا ظل ينتظر التعاقد مع إحدى شركات الإنتاج، لن يصدر ألبوماً في حياته، وهذا ما دفعه لتوليه عملية الإنتاج لنفسه.

وحول اختفائه عن ساحة الحفلات والمهرجانات الغنائية، لا سيما أنه لم يظهر على أحد مسارح الدولة منذ فترة، أوضح الهاملي أنه لا يستطيع الابتعاد عن إحياء حفلات والمشاركة في مهرجانات غنائية، لكن تحضيره الألبوم أخذ منه الكثير من الوقت، وأبعده عن الساحة كل هذه الفترة، لكنه سيسعى خلال الأيام المقبلة، خصوصاً بعد أن يصدر ألبومه في الأسواق، إلى تكثيف وجوده في الحفلات والمهرجانات، لا سيما أنها تحقق انتشاراً أوسع للفنان.

رحلات البر

انتهى محمد الهاملي مؤخراً من تصوير أغنية جديدة ضمن أغاني الألبوم تحمل عنوان «يا شوق» على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها في محمية المرزوم، وتحكي عن المقناص ورحلات البر، وتصف حب أهل الإمارات لحياة الصحراء، ومن المقرر أن تعرض حصرياً على قناة «الواحة» الفضائية قريباً.