عمرو سعد: لم أطمع في شهرة «مولانا»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يسعى عمرو سعد لاختيار الأدوار التي ترضي قناعاته الإنسانية، التي لا تتغير، لاسيما أنه يؤكد أنه ليس لديه قناعات سياسية ثابتة، مع إيمانه الكامل بأن الناس لديها القدرة على التغيير، ومن هذا المنطلق، قرر سعد خوض تجربة سينمائية مختلفة عن جميع الأدوار التي قدمها في السابق من خلال شخصية «الشيخ حاتم الشناوي» في فيلمه الجديد «مولانا»، مغامراً بجرأة القصة وحساسية المضمون، غير مكترث بنجاح الرواية وشهرتها.

«مولانا» رواية للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى نشرت عام 2012، ولقيت نجاحاً كبيراً، حيث تم إصدار أربع طبعات في عام واحد لتصل الرواية إلى الطبعة الثانية عشرة في 2016، وتم ترشيح الرواية ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لعام 2013.

وتروي قصة الفيلم المقتبسة من الرواية رحلة صعود لداعية صغير في مسجد حكومي يدعى «الشيخ حاتم»، من مجرد إقامة الصلوات، إلى أن يصبح داعية تلفزيوني شهير يملك حق «الفتوى» التي يتلقاها الملايين بالإعجاب لجرأته ومحاولاته الخروج عن المألوف، والحديث السائد في مجتمع متأثر بدعاوى التشدد السلفي. ويرصد الفيلم مراحل تطور حياة الشيخ حاتم، بعد أن أصبح أشهر رجال الدين، وما صاحب تلك الشهرة من تغير في حياته الشخصية والعملية.

عن خوضه تجربة مختلفة، وعما إذا كان تردد في قبول العمل، نظراً لأنه يناقش قضية علاقة رجال الدين بالسلطة، قال سعد «المخرج مجدي أحمد علي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عملا على هذه الفكرة منذ نحو عامين، وعندما تحدثا معي عن الفيلم مع المنتج محمد العدل، لا أنكر أنني ترددت في البداية وكانت لدي ملاحظات على السيناريو، وانتابني الخوف لأن تجاربي السابقة مختلفة تماماً عن هذا الدور، وشعرت بأن تقديمي دور (الشيخ حاتم الشناوي) سيمثل صدمة كبيرة؛ لأن الفيلم يحمل أفكاراً مهمة لكنها صادقة، وهذه الأفكار من الممكن أن تجعل الجمهور لا يتقبل شخصية (الشيخ حاتم) الإمام والداعية، وبالتالي سيتعرض للخسارة الفادحة»، لافتاً إلى أنه وافق على تجسيد الشخصية بعد تعديل بعض الأمور في الشخصية وتطوير السيناريو.