قطع غيار السيارة «المقلدة».. خطر كبير!

يحيى أبوسالم (دبي)

على مدار سنوات كان هناك اختلاف واضح ومباشر بين ملاك المركبات فيما يتعلق بالقطع الفنية والتقنية والميكانيكية التي تخص سياراتهم. فعدد كبيرة من ملاك المركبات، لا يترددون في إرسالها إلى وكيل سياراتهم المعتمد، واستخدام القطع الأصلية المعتمدة لإصلاح الأعطال المختلفة بها، في حين أن هناك عدداً من ملاك المركبات يعتقدون أن أسعار قطع سياراتهم «الأصلية» بغض النظر عن نوعها، مبالغ فيها مقارنةً بأسعار القطع «غير الأصلية»، ولهذا فإن هؤلاء الملاك يلجؤون في حال حدث عطل فني في سياراتهم إلى استخدام مثل هذه القطع، بغض النظر عن توافقها مع مركباتهم، وما إذا كانت ستعمل بالشكل الصحيح ودونما أي تأثير على أداء المركبة وسلامة سيرها على الطرقات.

مبدأ واضح

يطلق خبراء ومختصون في عالم السيارات، اسم «المزيف» على القطع الفنية والتقنية والميكانيكية التي تباع من دون اعتماد الشركة المنتجة للسيارة، ما يجعل القطع غير الأصلية والتي تكون أرخص من الأصلية المعتمدة، قطعاً مزورة ولا تنافس بأي شكل من الأشكال، بغض النظر عن جودة تصنيعها. حيث يؤكدون أن القطع غير الأصلية للمركبة رغم الفائدة المؤقتة منها والمتمثلة في السعر الرخيص، تجلب للسيارة الكثير من المشاكل الأخرى والعواقب الخطيرة، وقد تعرض حياة السائق ومن معه من ركاب إلى مخاطر قد تصل إلى الوفاة.

ويشهد سوق قطع السيارات غير الأصلية «المقلّدة»، ازدهاراً لافتاً، خصوصاً في الدول التي تكثر بها السيارات القديمة والتي لا تندرج ضمن عقود صيانة دورية عبر وكلائها المعتمدين. وقد يغري توافر القطع البديلة الأقلّ كلفة الكثير من أصحاب السيارات، حيث يُقبلون على شرائها من دون إدراك المخاطر التي قد تأتي بها. حيث إن تخفيض التكاليف يعني الحدّ من الجودة أيضاً، وعند استخدام قطع غيار مزيفة، قد يبرز تراجعٌ ملحوظ في أداء المركبة وانخفاض سريع في قيمة السيارة عند البيع. وفي معظم الحالات، يتضح أنّ التوفير على المدى القصير عبر اختيار قطع مزيفة رخيصة هو في نهاية المطاف أكثر كلفةً على صاحب السيارة.