انطلاق «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» 7 مارس

أبوظبي (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق الدورة الافتتاحية من «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل»، السابع من مارس المقبل وتستمر يومين.

وتجمع الدورة طلاب الجامعات الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 سنة، من مختلف أنحاء الدولة، وتشكل منصة لتسليط الضوء على الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات والدور الحيوي الذي تلعبه أجيال المستقبل في تشكيل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لمرحلة ما بعد النفط.

وقال محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي: «في ظل التغيرات المستمرة والمطردة التي يشهدها قطاع التعليم على مستوى العالم، يتوجب علينا تزويد طلابنا سواء في وقتنا الحاضر أو في المستقبل بمجموعة جديدة من المهارات، فمتطلبات ومعايير سوق العمل بالأمس تختلف تماماً عن متطلبات اليوم وعما ستؤول إليه في السنوات الخمس القادمة، وينبغي على كل من الشركات والأفراد مواصلة مسيرة التطوير والابتكار ليتمكنوا من مواجهة تحديات العصر الرقمي والبقاء في دائرة المنافسة».

وأضاف: «أكد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الدور المحوري للتعليم، وأهمية ضمان وضع هذا القطاع الحيوي في طليعة الأولويات الاستراتيجية للدولة، وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة التزامها بهذه التوجيهات الحكيمة من خلال إعادة صياغة استراتيجية التعليم لتتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين».

ويشكل «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» دليلاً ساطعاً على التزام قيادة الدولة بتنمية الشباب الذي ينبع من إيماننا الراسخ بأن الشباب هم المستقبل، وأن تمكينهم ورعايتهم يعدان أحد أهم الركائز الأساسية التي سيقوم عليها مستقبل هذه الأمة». ويشارك طلاب الجامعات خلال الدورة الأولى في برنامج حيوي ومتنوع من الجلسات الحوارية العامة والأنشطة التفاعلية المختلفة التي تشكل مصدر إلهام لهم يؤهلهم لأن يصبحوا قادة ورواد أعمال ومبتكرين، وفي نقاشات غنية تركز على مواضيع التكنولوجيا والمواطنة المسؤولة التي تدعم تطلعاتهم وطموحاتهم بما يتماشى مع الأولويات والمصالح الاستراتيجية لوطنهم.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي «إن مستقبل أي أمة يرتكز على الشباب، فهم عماد نهضتها وسر تقدمها ونحن كشعب طموح متأصلة فيه قيم العزيمة والإصرار، نثق بأن شبابنا يحملون مفاتيح النجاح وهم قادرون على إحداث بصمة فارقة ومؤثرة في المستقبل». وأضاف معاليه، إنه «خلال فخرهم واعتزازهم وإحساسهم بالمسؤولية والولاء لوطننا الحبيب الذي وفر لهم فرصا لا حصر لها يشكل الطلبة الإماراتيون جيلا شابا، محركه الطموح ودليله الرؤية الرشيدة، ومن خلال تمكينهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة سيصبح هؤلاء الطلبة بإصرارهم وشغفهم قادة الغد كل من موقعه، يقودون المرحلة القادمة من التحول الإماراتي نحو النجاح والازدهار المستدام».

ويجمع «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» أيضا كوكبة من قادة الفكر وخبراء الصناعة والشخصيات القيادية الحكومية من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، فيما يتبادل المشاركون الرؤى والأفكار التي ستساعد الطلاب على تطوير الأدوات والمهارات الحيوية للتأقلم مع متطلبات الاقتصاد العالمي المتسارع الوتيرة. وتضم قائمة المتحدثين المشاركين في الحدث أعضاء من مجلس الوزراء منهم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الممثلين الرسميين لأبرز قيادات الدولة.

يحظى الطلاب بفرصة لزيارة معرض «The Hub» التفاعلي والذي تم تصميمه بالتعاون مع الشركاء التجاريين والأساتذة والأكاديميين ورواد الأعمال والمؤسسات غير الربحية من أجل تسليط الضوء على مجموعة المهارات المستقبلية اللازمة وتقديم المشورة للطلاب لمساعدتهم على التخطيط بشكل أفضل لمسيرتهم المهنية، فضلا عن استعراض الفرص المميزة التي تمكن هؤلاء من تسخير معارفهم ومهاراتهم لخدمة وطنهم والمساهمة في تنمية مجتمعهم.