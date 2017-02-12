محمد بن راشد: هدفنا إسعاد شعبنا ونتطلع إلى المستقبل في أعمالنا ومنجزاتنا

دبي (وام)
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض الحكومات الخلاقة الذي تستضيفه القمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة، وينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي. وتجول سموه في المعرض الذي يضم 13 ابتكاراً حكومياً من 12 دولة.
وتهدف القمة العالمية للحكومات، من خلال المعرض، إلى إلقاء الضوء على أهم التجارب الحكومية العالمية غير التقليدية في مواكبة التطور العلمي والتقني، وتسخير مخرجات العلوم لخدمة شعوب العالم، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات كافة.
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وأشاد سموه بجهود القائمين على المعرض ومنظميه الذي يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمرجعية معرفية وعلمية عالمية وحاضنة للابتكارات والإبداع في مختلف مجالات العمل الحكومي.
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