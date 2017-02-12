محمد بن راشد: هدفنا إسعاد شعبنا ونتطلع إلى المستقبل في أعمالنا ومنجزاتنا

دبي (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض الحكومات الخلاقة الذي تستضيفه القمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة، وينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي. وتجول سموه في المعرض الذي يضم 13 ابتكاراً حكومياً من 12 دولة.

وتهدف القمة العالمية للحكومات، من خلال المعرض، إلى إلقاء الضوء على أهم التجارب الحكومية العالمية غير التقليدية في مواكبة التطور العلمي والتقني، وتسخير مخرجات العلوم لخدمة شعوب العالم، والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات كافة.

وفي معرض تعليقه، قال سموه: «لقد تحولت القمة العالمية للحكومات وكجزء أصيل من عملها إلى منصة عالمية للابتكار تحتضن المواهب، وتستعرض النتائج وتلهم حكومات العالم لتسخير العلوم والتقنيات الحديثة لما فيه خبر الإنسانية جمعاء». وأضاف سموه: «الابتكار في الحكومات ليس ترفاً فكرياً أو تحسيناً إدارياً أو شيئاً دعائيا؛ الابتكار في الحكومات هو سر بقائها وتجددها وهو سر نهضة الشعوب وتقدم الدول». وقال سموه: «إن المعرض يقدم اليوم نموذجاً عن توظيف العلم والابتكار والإبداع في خدمة الشعوب وأمثلة عما يمكن أن تقوم به الإرادة عندما تجتمع مع العلم والعمل والالتزام بمصالح المواطنين».

وأشاد سموه بجهود القائمين على المعرض ومنظميه الذي يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمرجعية معرفية وعلمية عالمية وحاضنة للابتكارات والإبداع في مختلف مجالات العمل الحكومي.