محمد بن زايد: محمد بن راشد اﻷخ والمعلم والملهم وشريك مسيرة التنمية

أبوظبي (الاتحاد)

توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مبادرته الوطنية، وذلك في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت وسم #شكرا_محمد_بن_راشد.

وقال سموه: «أخي محمد بن راشد، بمثلك نفخر ويفخر الوطن، تبقى اﻷخ والمعلم والملهم.. وشريك مسيرة التنمية، ومن قيمك وخصالك ينهل أبناء الوطن، ومن نهجك نتعلم نبل العطاء وعبر الحياة #شكرا_محمد_بن_راشد».

وأضاف سموه: «عندما نتحدث عن الطموح والتفاؤل، فعنوانه أخي محمد بن راشد، فهو صاحب الفكر العملي النير.. كرس وقته وجهده في خدمة الوطن بإخلاص، ودعمه برؤية استشرافية وحسن تخطيط وتنظيم #شكرا_محمد_بن_راشد».

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة ثالثة قائلاً: «معا سنبرهن للعالم بأن المستحيل ممكن.. وبأن كل تضحياتنا ترخص لأجل الإمارات... وسنصنع معا نموذجاً يشع تفاؤلا ويضع وطننا، حيث نريده أن يكون بعون الله.. فهنيئاً لك فخر شعبك ووطنك بك #شكرا_محمد_بن_راشد».

وختم سموه تغريداته بالقول: «بهذه المناسبة، أقول ثقتي.. بقدرة الإنسان الإماراتي لا سقف لها.. شكراً للموظف والعامل.. للجندي في ميادين الواجب.. شكراً للمعلم والطالب واﻷب واﻷم المربية.. شكراً لكل فرد يعيش في الوطن ويسكن الوطن فيه #شكرا_محمد_بن_راشد».