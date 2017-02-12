سلطان القاسمي: أصحاب الأفكار السوداء يحاولون هدم تاريخنا

الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن التراث هو المرادف لوحدتنا الإنسانية التي تجمع مختلف الشعوب والثقافات والحضارات، لذلك ظل مهدداً من قبل الظلاميين، أصحاب الأفكار السوداء الذين يحاولون هدم تاريخنا وذاكرتنا، ويسعون إلى تمزيق معالم الهوية الإنسانية التي تجمعنا، وتحويلها إلى هويات متنازعة، تلبي رغبتهم في الصراع والخراب.

جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس، في حصن الشارقة بمناسبة إطلاق حملة «متحدون مع التراث» التي تقودها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بهدف الاحتفاء بالتراث الثقافي والتنوع الثقافي وصونهما في شتى أنحاء العالم.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة، رسالة إلى الأجيال الشابة، والمؤسسات الراعية للتراث، قائلاً «أقول لأبنائي من الأجيال المقبلة إن التراث الإنساني هو هويتكم، ورمز وحدتكم، فكونوا على قدر من المعرفة والتسامح لتمنحكم حضارة الأولين خيرها، وتحقق سلامكم وأمنكم ونهوضكم، وأدعو المؤسسات القائمة على رعاية التراث لأن تعي دورها، وأهميته في مواجهة الظلام والخراب».

وأضاف سموه: «نحن مطالبون جميعاً بالوحدة لحماية تراثنا الإنساني، ومواجهة محاولات طمسه، ولا يمكننا أن نحقق ذلك من دون المعرفة، والتسامح، والانفتاح، فالتعصب والجهل يدفعان بنا إلى مزيد من الهدم والخراب، ويغذيان القوى الظلامية، ويحققان أهدافها، في محو ذاكرتنا، وتشويه تراثنا».