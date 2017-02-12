تركيا: الاستفتاء على تعديل الدستور في 16 أبريل

أنقرة (أ ف ب)

أكد المجلس الأعلى الانتخابي التركي رسمياً، أمس، أن الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري الرامي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري في الموعد المحدد في 16 أبريل. وصرح رئيس المجلس الأعلى الانتخابي سعدي غوفن، في كلمة تلفزيونية، بأنه تم تثبيت هذا الموعد بعد نشر نص القانون في الجريدة الرسمية أمس.

وأوضح غوفن أن البطاقات التي سيستخدمها المشاركون في الاستفتاء ستكون إما بيضاء لمؤيدي التعديل، وإما بنية لمعارضيه. وصادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل كبير ما يمهد لطرحه في استفتاء شعبي لإقراره نهائياً. وفي حين يؤكد أردوغان أن هذا التعديل ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية، يعتبره معارضون ومنظمات غير حكومية وسيلة ستتيح للرئيس التفرد بالسلطة، خصوصاً في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو وما تلاها من حملة تطهير واسعة غير مسبوقة شملت توقيف واعتقال وطرد عشرات الآلاف. وصرح أردوغان الجمعة «وصلت تركيا إلى مفترق رئيس في تغيير نظام حكمها»، مضيفاً أن «شعبي الحبيب سيتوجه إلى صناديق الاقتراع في 16 أبريل، إن شاء الله». في كلمة توحي بخطابات الحملات أمام حشد في بلدة أكساراي بوسط البلاد دعا الرئيس التركي مواطنيه إلى التصويت من أجل رئاسة تنفيذية «على الطريقة التركية»، مؤكداً أن التعديلات ستجيز «اتخاذ قرارات سريعاً» وتتخلص من احتمالات الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء.

ويجيز التعديل تحويل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي يتيح لأردوغان خصوصاً تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ.