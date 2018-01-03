إندونيسيا تحذر من السفر إلى إيران



تاريخ النشر: الخميس 04 يناير 2018 جاكرتا (د ب أ) أصدرت السفارة الإندونيسية في طهران تحذيراً إلى الرعايا الإندونيسيين من السفر إلى إيران، وحثتهم على البقاء في حالة تأهب ومراقبة الوضع الأمني المتلاحق في مناطقهم، وقالت في بيان موجه لجميع الإندونيسيين «تفادوا التفاعل مع حشد أو جمهور يتم مراقبته من قبل رجال الأمن الذين يتصدون للاحتجاجات وأيضاً الأماكن التي غالباً ما يتم استخدامها كمواقع لتنظيم احتجاجات في إيران، مثل مبنى جامعة طهران وميدان تاجيرش»، ونصحت أيضاً الإندونيسيين بألا يتم تضليلهم من قبل الأخبار الخادعة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن الحصول على المستجدات بشأن الأوضاع الأمنية من السفارة في طهران والحكومة الإيرانية.