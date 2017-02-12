أفغانستان: 6 قتلى باعتداء انتحاري في هلمند

قندهار، أفغانستان (أ ف ب)
قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 12 بجروح أمس في عملية انتحارية استهدفت مجموعة من الجنود في عاصمة ولاية هلمند التي تسيطر حركة طالبان على أجزاء واسعة منها، وفق ما أفاد مسؤولون أفغان.
وفجر الانتحاري سيارته المفخخة مستهدفا عسكريين كانوا ينتظرون في صف لتسلم رواتبهم أمام مصرف في (لشكر جاه) مركز ولاية هلمند، وفق ما أوضح قائد شرطة الولاية اغا نور كنتوز.
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ويحاصر مقاتلو طالبان المدينة منذ أشهر من غير أن يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى وسطها.
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وهي الولاية التي تشهد سقوط أكبر عدد من القتلى في صفوف القوات البريطانية والأميركية منذ التدخل العسكري الغربي عام 2001، كما أنها من الأسوأ بالنسبة لحصيلة القتلى من الجنود الأفغان، ولو أن الإحصاءات الأفغانية لا تدرج عدد الضحايا لكل ولاية على حدة.
وارتفع عدد الضحايا في صفوف القوات الأفغانية في 2016 بنسبة 35% حيث قتل 6785 من عناصرهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وفق تقرير حكومي أميركي.
وأعلن مسلحو طالبان مسؤوليتهم عن التفجير الانتحاري. وأعلن قاري يوسف أحمدي، وهو متحدث باسم طالبان، على تويتر أن 39 جنديا وضابطا سقطوا ما بين قتيل وجريح في «الهجوم الاستشهادي». وعادة ما تبالغ طالبان بعدد ضحايا التفجيرات التي تنفذها.