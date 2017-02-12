ترامب: من الأفضل للرئيس الإيراني «أن يبقى حذراً»

واشنطن (وكالات)

صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس لهجته إزاء إيران محذراً الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلاً: «من الأفضل له أن يبقى حذراً في تصريحاته». وذلك بعد أن حذر روحاني من أن إيران ستجعل من «يستخدم لغة التهديد أياً كان يندم». في إشارة لترامب. وعندما سئل ترامب لاحقاً عن تصريحات روحاني، أجاب بأنه «من الأفضل له أن يبقى حذراً».

وكان ترامب انتقد الاتفاق المبرم حول البرنامج النووي الإيراني مع الدول الكبرى وقرر فرض عقوبات جديدة على طهران بعد تجربة صاروخية إيرانية جديدة. وكتب في تغريدة «إيران تلعب بالنار. لا يدركون كم كان أوباما لطيفاً معهم. أما أنا، فلن أكون!» وذلك قبيل الإعلان عن العقوبات الجديدة.

على صعيد آخر، بدأت سلطات إنفاذ القانون الأميركية تشددها إزاء المهاجرين غير الحائزين أوراقاً قانونية.

وألقت السلطات القبض على مئات المهاجرين في حملة شملت ست ولايات أميركية. وإزاء ذلك، طلبت الحكومة المكسيكية أمس من رعاياها في الولايات المتحدة «أخذ احتياطاتهم» في ظل «الواقع الجديد» في الولايات المتحدة.